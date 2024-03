Il mese di marzo si apre con una gamma di sconti esclusivi sulla piattaforma PlayStation Store, iniziando dal primo fine settimana del mese. Gli utenti PlayStation Plus avranno accesso a una serie di promozioni speciali su una vasta selezione di giochi per console, rendendo questo un momento ideale per ampliare la propria libreria di giochi preferiti.

È importante notare che queste offerte sono riservate esclusivamente agli abbonati a PlayStation Plus. Se non siete ancora iscritti, vi consigliamo di considerare l’opportunità di farlo per non perdervi queste incredibili occasioni di risparmio.

Le nuove offerte proposte su PlayStation Store

Tra i titoli in offerta per questo weekend troviamo alcuni dei giochi più acclamati e desiderati, tra cui spiccano Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2 e Dead Space. Questi giochi sono attualmente disponibili a prezzi scontati, ma solo per un periodo limitato, quindi bisogna sbrigarsi e non perdete l’opportunità di aggiungerli alla propria collezione.

Vediamo insieme una selezione delle migliori promo disponibili sul PlayStation Store per questo weekend:

Avatar : Frontiers of Pandora a 47,99€ (risparmio del 40%)

: a 47,99€ (risparmio del 40%) Borderlands 3 a 10,49€ (risparmio dell’85%)

a 10,49€ (risparmio dell’85%) Cyberpunk 2077 a 29,99€ (risparmio del 40%)

a 29,99€ (risparmio del 40%) Dead Space a 31,99€ (risparmio del 60%)

a 31,99€ (risparmio del 60%) Gotham Knights a 14,99€ (risparmio dell’80%)

a 14,99€ (risparmio dell’80%) GTA Trilogy Definitive Edition a 29,99€ (risparmio del 50%)

a 29,99€ (risparmio del 50%) GTA V PS5 a 19,99€ (risparmio del 50%)

a 19,99€ (risparmio del 50%) Hogwarts Legacy PS5 a 44,99€ (risparmio del 40%)

a 44,99€ (risparmio del 40%) It Takes Two a 9,99€ (risparmio del 75%)

a 9,99€ (risparmio del 75%) Lords of the Fallen a 38,49€ (risparmio del 45%)

a 38,49€ (risparmio del 45%) Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition a 18,74€ (risparmio del 75%)

a 18,74€ (risparmio del 75%) Need for Speed Unbound a 7,99€ (risparmio del 90%)

a 7,99€ (risparmio del 90%) Red Dead Redemption a 39,99€ (risparmio del 20%)

a 39,99€ (risparmio del 20%) Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (risparmio del 67%)

a 19,79€ (risparmio del 67%) Star Wars Jedi: Fallen Order a 5,99€ (risparmio dell’88%)

Per accedere a queste offerte, così come a tutte quelle che seguiranno, è necessario effettuare il login con un account iscritto a PlayStation Plus. Se non avete ancora un abbonamento, vi consigliamo di iscrivervi al più presto per non perdervi l’opportunità di risparmiare su alcuni dei migliori giochi disponibili per PlayStation.

Come già annunciato, infatti, oltre alle offerte del fine settimana, sono in arrivo una serie di sconti per il Mega Marzo insieme alle promozioni settimanali dedicate ad Assassin’s Creed, che potrebbero offrire ulteriori occasioni di risparmio e divertimento. Non lasciatevi sfuggire queste imperdibili offerte e preparatevi a vivere un fine settimana all’insegna dei giochi su PlayStation.