Ogni mese il colosso giapponese Sony delizia i propri utenti con tante favolose offerte su PlayStation Store. Qui, infatti, gli utenti possono usufruire di svariati sconti e promozioni che permettono di portarsi a casa videogiochi anche di un certo spessore ad un ottimo prezzo. Le promo dell’azienda continuano. Per questo mese, in particolare, l’azienda ha reso disponibile la nuova promo denominata Mega Marzo. Anche con questa promo, saranno disponibili degli sconti davvero eccezionali.

PlayStation Store, arriva la nuova promo di sconti Mega Marzo

Mega Marzo è la nuova promozione resa disponibile dal colosso giapponese Sony e che permetterà agli utenti di portarsi a casa tanti videogiochi a dei prezzi super vantaggiosi. Anche con la nuova promo, saranno disponibili degli sconti notevoli. Alcuni videogiochi, in particolare, sono disponibili all’acquisto ad un prezzo inferiore ai 20 euro.

I videogiochi proposti in sconto dal colosso giapponese Sony sono per la maggior parte compatibili sia con la precedente console da gaming PS4 sia con la nuova console di ultima generazione PS5. Per tutti coloro che amano la saga di videogiochi dedicati a Kratos, c’è disponibile ad esempio il videogioco God of War 3 Remastered. Quest’ultimo è al momento proposto con uno sconto del 50%, ad un prezzo quindi di soli 9,99 euro.

Sono poi disponibili su PlayStation Store anche videogiochi con degli sconti più esagerati. Uno di questi è ad esempio Lego Marvel Super Heroes 2. Quest’ultimo è infatti disponibile sullo store con uno sconto notevole del 90%. Questo permetterà agli utenti di portarselo a casa ad un prezzo davvero molto basso di soli 5,99 euro. Tra i giochi in offerta, sono anche disponibili tre fantastici titoli della saga di Resident Evil, sempre con sconti notevoli che arrivano fino al 75%.

Come sempre, vi ricordiamo che gli sconti non finiscono qui. Per scoprirli tutti, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di PlayStation Store.