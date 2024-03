Apple iPad Pro è indubbiamente uno dei dispositivi maggiormente capaci di raccogliere l’attenzione ed i pareri positivi di tantissimi consumatori sull’intero territorio nazionale, proprio per la sua predisposizione ad essere uno dei migliori in circolazione.

Il difetto più grande è rappresentato sicuramente dal prezzo di vendita, a tutti gli effetti il prodotto risulta essere molto più costoso di tanti altri device in commercio, di conseguenza ci ritroviamo a scoprire una promozione assolutamente da non perdere di vista, disponibile in esclusiva su Amazon.

Apple iPad Pro: ecco lo sconto Amazon

Tutti possono avere un Apple iPad Pro, a patto che comunque siano disposti ad investire cifre particolarmente elevate del proprio denaro. L’occasione per risparmiare arriva direttamente da Amazon, dove si trova uno sconto di 500 euro sul valore finale, che originariamente era di 1949 euro, in modo da poter godere della riduzione del 23%, applicata sul modello solo Wi-Fi da 1TB, arrivano così a spendere solamente 1493,45 euro. Per l’acquisto, vi dovete collegare qui.

Il display è un Liquid Retina da 11 pollici di diagonale, con ProMotion ed un’ampia gamma cromatica P3, mosso interamente da un chip M2 con processore octa-core e GPU 10-core. Non viene trascurato nemmeno il comparto fotografico, perfettamente rappresentato da 2 sensori, un grandangolo principale da 12 megapixel, ed anche un ultra-grandangolo da 10 megapixel. Non manca sicuramente all’appello lo scanner LiDAR per la realtà aumentata, con la presenza, nella parte anteriore, di una fotocamera frontale da 12 megapixel, con ultra grandangolo ed inquadratura automatica.

Ottima la connettività, con FaceID per una migliore autenticazione al dispositivo, oppure WiFi 6E di ultima generazione, per un rapidissimo collegamento alla rete. La generazione attualmente in promozione, per dovere di cronaca del resto, è la 4a, così da poter controllare l’esatto anno di produzione.