Il design della nostra casa ha un impatto profondo sul nostro benessere mentale, emotivo e sullo stress. Spesso, ci concentriamo sul lavoro o sugli eventi esterni come fonti di agitazione, ma raramente consideriamo il ruolo che il nostro ambiente domestico gioca nel nostro stato d’animo.

Se vi sentite continuamente stressati in casa potrebbe essere il momento di esaminare attentamente il design degli spazi che frequentate ogni giorno.

Per esempio, i colori delle pareti possono influenzare notevolmente il nostro umore. Mentre alcuni colori possono aggiungere luminosità e calore a una stanza, altri possono avere l’effetto opposto, disturbando il sonno e contribuendo alla sensazione di nervosismo. Evitate dunque colori troppo vivaci o intensi nelle camere da letto, poiché possono interferire con la qualità del sonno e lasciarvi svegli durante la notte, aumentando così il vostro livello di stress quotidiano.

Il dominio della televisione, altra causa di stress

Le dimensioni e la posizione della vostra TV possono giocare un ruolo significativo nel vostro livello di stress. Se avete una grande televisione che domina la stanza, potrebbe essere ora di considerare il suo impatto sulla vostra salute mentale. Guardare la TV prima di coricarsi può interferire con i tuoi cicli di sonno, riducendo i livelli di melatonina e lasciandoti stanco e stressato il giorno successivo.

Riducete lo stress e migliorate la vostra salute mentale scegliendo una TV di dimensioni appropriate e posizionandola in modo che non diventi il centro focale della stanza.

Ma non è tutto, anche il vostro divano dovrebbe essere non solo esteticamente piacevole, ma anche confortevole e accogliente.

Un divano scomodo può influenzare negativamente sul vistro umore, specialmente se trascorrete molto tempo seduti su di esso. Prima di acquistare un divano, assicuratevi di provarlo e scegliere uno che offra il massimo comfort possibile.

Un design attento per un benessere duraturo

Insomna, il design della vostra casa non dovrebbe essere sottovalutato quando si tratta di gestire lo stress e promuovere il benessere mentale. Prenditevi il tempo per valutare gli elementi di design nella vostra casa e apportate le modifiche necessarie per creare un ambiente che favorisca il relax e la tranquillità.