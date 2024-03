Il franchise della saga giurassica sembrava giunto ad una conclusione con Jurassic World – Il dominio. La pellicola uscita nel 2022 e diretta da Colin Trevorrow ha, di fatto, unito le due saghe in una maniera unica, creando un cast corale d’eccezione.

La pellicola, ha concluso il percorso narrativo della prima e della seconda trilogia, rispettivamente Jurassic Park e Jurassic World. Tuttavia, la saga giurassica è pronta a tornare sul grande schermo con quello che si preannuncia un nuovo capitolo.

Il nuovo film della serie è stato annunciato ufficialmente e arriverà nelle sale il 2 luglio 2025. Tuttavia, la pellicola è ancora avvolta dal mistero anche se alcune indiscrezioni stanno cercando di fare luce su molti aspetti.

Gareth Edwards' Jurassic Park film is tentatively titled 'JURASSIC CITY'

Filming is expected to begin in July

(Via: @DanielRPK) #JurassicPark pic.twitter.com/OoWm4b943y

— CriticalOverlord (@CriticalOverlo3) February 28, 2024