Avete mai dimenticato o evitato di attivare la modalità aereo prima di un viaggio? Per molti, può sembrare una semplice formalità, ma in realtà è un gesto importante per la sicurezza e sul comfort di un volo. Mentre molti pensano che lasciare il telefono acceso sia innocuo, i piloti e gli esperti di volo sottolineano che ci sono validi motivi per rispettare tale norma. In particolare, un pilota americano, noto sui social come @perchpoint, ha spiegato che i telefoni accesi possono generare interferenze nelle comunicazioni. Ovvero quelle tra la cabina di pilotaggio e il controllo del traffico aereo.

Modalità aereo: ecco perché attivarla in aereo

Quando un telefono cerca di connettersi alle torri di comunicazione a terra, emette onde radio che possono sovrapporsi alle frequenze utilizzate per la trasmissione di messaggi. I piloti, dunque, sono costretti ad ascoltare continue interferenze quando le comunicazioni vengono disturbate. Elemento particolarmente fastidioso soprattutto in fase di decollo e atterraggio.

La modalità aereo è progettata per ridurre al minimo tali interferenze. Inoltre, ha anche il vantaggio di preservare la batteria dei dispositivi. E non si tratta solo di smartphone. Tablet, laptop e persino alcuni dispositivi indossabili possono contribuire al problema se non configurati correttamente. Spesso i passeggeri non percepiscono immediatamente l’importanza di tale situazione. Le interferenze possono essere molto fastidiose per i piloti e possono compromettere le corrette modalità di comunicazione.

Per tal motivo, quando si vola, è fondamentale attivare la modalità aereo. Si tratta di un gesto semplice che necessita di solo qualche secondo. Eppure, dimostra il giusto rispetto per il lavoro dell’equipaggio e dei piloti. Inoltre, contribuisce a garantire un volo più sicuro e piacevole per tutti. Procedere con l’attivazione della modalità aereo, dunque, non rappresenta una vera e propria regola stabilita. Piuttosto si tratta di una questione di buon senso che tutti i passeggeri dovrebbero perseguire.