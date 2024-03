Google sembra essere sul punto di presentare al pubblico un nuovo modello di Chromecast con Google TV. Le tracce di questo sviluppo sono state rinvenute da 9to5Google all’interno del codice sorgente dell’applicazione Google Home, dove sono emersi vari riferimenti a potenziali nuove versioni del dongle per la TV.

Il nuovo dispositivo, identificato con il nome in codice “YTD“, è emerso accanto alle varianti HD e 4K della Chromecast con Google TV. Questo non è il primo caso in cui appaiono segni di un prossimo lancio di un dispositivo simile. L’individuazione di questi nuovi modelli nel codice sorgente suggerisce che l’azienda potrebbe essere in procinto di lanciare un nuovo dongle TV.

Google continua la ricerca di nuovi dispositivi

Lo scorso anno, lo stesso sito web aveva individuato un dispositivo praticamente identico, noto internamente come “YTC” e denominato “Chromecast con Google TV“.

Malgrado queste scoperte, l’azienda non ha ancora rilasciato sul mercato alcun nuovo dongle. A settembre, ha però rivelato l’esistenza di un nuovo telecomando simile a quello della Chromecast con un pulsante personalizzabile nella versione beta di Android TV 14. Questo ulteriore elemento suggerisce che l’azienda stia lavorando per rinnovare la sua gamma di dispositivi per la TV.

Anche se al momento non sono ancora disponibili dettagli precisi sul nuovo dispositivo, l’accumularsi di indizi nel codice sorgente e le precedenti scoperte di dispositivi simili suggeriscono che Google potrebbe essere prossima a rivelare una nuova Chromecast con GTV. Non è escluso che un annuncio ufficiale possa arrivare già nelle prossime settimane.

Insomma, sembra proprio che l’azienda stia preparando il terreno per il lancio di un nuovo dongle per la TV. Resta da vedere quali nuove funzionalità e miglioramenti introdurrà questo nuovo modello di Chromecast con Google TV. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli. Restate connessi !