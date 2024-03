Kena Mobile, 5 EURO al mese per avere TUTTO

Sono davvero molti i gestori che stanno dominando ultimamente, l’esempio più lampante in assoluto è fornito da Kena Mobile, un provider ormai famosissimo e che riesce a garantire il meglio essendo sotto l’ala protettrice di TIM.

Attualmente sul sito ufficiale possiede svariate offerte mobili con diversi vantaggi, ma quella che sta raccogliendo sempre più pareri positivi e sicuramente la più longeva, ovvero quella che costa solo 5,99 € al mese per sempre.

È in questo modo che Kena sta attirando verso di sé tantissimi nuovi utenti, con l’obiettivo di farli restare per sempre vista la sua qualità e il risparmio. Rispetto a tutti gli altri gestori, c’è un servizio che include un regalo di ben 50 giga tutto da scoprire.

Kena Mobile distrugge la concorrenza con un’offerta che costa 5,99 € al mese con 100 giga al suo interno

Dopo aver visto le grandi offerte dei concorrenti, Kena Mobile ha deciso di fare la voce grossa con una delle sue offerte migliori. Tra queste c’è una vecchia conoscenza, ovvero quella Smart 100 che tutti conoscono per via del suo prezzo e dei suoi contenuti. Direttamente sul sito ufficiale si può trovare infatti ogni dettaglio in merito, a partire dal costo mensile fino ad arrivare ai minuti, messaggi e giga presenti al suo interno.

Secondo quanto riportato infatti Kena permette a tutti di avere ogni mese minuti senza limiti verso qualsiasi gestore con 200 SMS verso tutti e 100 giga per navigare in Internet usando la rete 4G. Il prezzo ogni mese corrisponde a soli 5,99 € e non cambia mai, neanche con le rimodulazioni.

Ricordiamo inoltre che c’è una possibilità, ovvero quella di ricevere 50 giga in più semplicemente attivando il servizio di ricarica automatica. Non c’è alcun costo di attivazione da pagare pagare e non si paga neanche la consegna della scheda, per cui bisognerà solo corrispondere al gestore i 5,99 € dell’offerta.