Spaceman, tutto quello che devi sapere sul film con protagonista Adam Sandler

La Berlinale ha recentemente accolto la première di “Spaceman“, un film disponibile su Netflix che segna l’ultima fatica di Johan Renck, celebre per la sua opera “Chernobyl”. La pellicola vede Adam Sandler interpretare un astronauta in una missione spaziale solitaria, un ruolo che si discosta dalle sue consuete parti comiche per abbracciare toni più drammatici e maturi.

Spaceman: trama e cast

Attraverso l’incontro con un ragno-alieno parlante, il personaggio di Sandler riflette sui suoi errori passati e sulle possibilità di redenzione nel suo matrimonio con Lenka, interpretata da Carey Mulligan. Nonostante l’apparente leggerezza, “Spaceman” si addentra in tematiche profonde come il senso della vita e l’importanza delle relazioni umane.

La trama si concentra su Jakub Procházka, astrofisico di origine ceca e orfano cresciuto dai nonni, che realizza il sogno di esplorare lo spazio. Selezionato per una missione di otto mesi vicino a Venere, cerca anche di riconciliarsi con i dolori del suo passato. Tuttavia, la distanza dalla moglie Lenka e le sue ambizioni mettono a dura prova il loro rapporto. La comparsa di un ragno alieno gigante, Hanuš, con cui Jakub discute di vita, amore e filosofia, introduce un elemento di surreale introspezione.

Il film è ispirato al romanzo “Il cosmonauta” di Jaroslav Kalfař, un’opera che intreccia fantascienza e filosofia, giocando con i generi e ponendo l’uomo, piuttosto che l’alieno, al centro della narrazione. “Spaceman” segue questa linea, esplorando temi come la solitudine, il tempo, la colpa e le dinamiche relazionali, in un contesto di fantascienza minimalista che privilegia la riflessione alla spettacolarità degli effetti speciali.

Adam Sandler conferma la sua evoluzione artistica con una performance di grande intensità, segnando un ulteriore passo nella sua “seconda carriera”, che lo vede sempre più distante dall’etichetta di attore comico per abbracciare ruoli complessi e drammatici. Al suo fianco, Carey Mulligan offre una prestazione misurata e profonda. “Spaceman” non solo rafforza la statura di Sandler come attore versatile, ma si inscrive anche in un filone di fantascienza contemporanea che riflette sulle condizioni umane, rendendolo un’opera significativa sia per il pubblico che per la critica.