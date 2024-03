MacPaw, un’azienda con sede in Ucraina nota per lo sviluppo di soluzioni software destinate ai sistemi operativi macOS e iOS, ha recentemente fatto un annuncio di grande rilevanza nel panorama tecnologico. A partire dal prossimo mese di aprile, la loro applicazione Setapp diventerà disponibile come un’app store alternativo per gli utenti di iPhone all’interno dell’Unione Europea.

Questa mossa epocale arriva proprio in concomitanza con il rilascio imminente dell’aggiornamento a iOS 17.4, attualmente in fase di test. Questo aggiornamento segna una svolta significativa nel sistema operativo principale di Apple, che ha dovuto apportare numerose modifiche non solo a iOS ma anche a Safari e all’App Store per potersi adeguare alle disposizioni imposte dal Digital Markets Act (DMA) nell’UE.

Il Digital Markets Act ha richiesto a Apple di aprire il proprio ecosistema, consentendo, tra le altre cose, il sideload delle applicazioni e l’installazione delle stesse tramite store di terze parti. Setapp diventa così il primo marketplace alternativo all’App Store di Apple ad adattarsi a tali normative, aprendo nuove opportunità per gli sviluppatori e offrendo agli utenti una maggiore libertà di scelta.

Sta arrivando Setapp

Attualmente, Setapp è disponibile esclusivamente per i computer Mac, offrendo agli utenti un servizio in abbonamento al costo di 10 dollari al mese che include l’accesso a una vasta raccolta di oltre 230 applicazioni. Con questa iniziativa, MacPaw si propone di estendere la portata di Setapp anche agli utenti di iPhone nell’Unione Europea.

MacPaw ha inoltre assicurato che al momento del lancio, Setapp includerà un assortimento accuratamente selezionato di app, comprese quelle già amate dagli utenti Mac. Le categorie di appartenenza di tali applicazioni coprono una vasta gamma di interessi e bisogni degli utenti, garantendo un’esperienza completa e soddisfacente.

La versione beta di Setapp è prevista per il mese di aprile, circa un mese dopo il rilascio ufficiale di iOS 17.4 da parte di Apple. Gli utenti interessati potranno iscriversi a una lista d’attesa per accedere alla beta, mentre gli sviluppatori potranno presentare le proprie applicazioni per essere incluse nello store alternativo compilando un’apposita richiesta.

È plausibile che altre aziende seguano questo esempio nei prossimi mesi, creando così un mercato più competitivo e diversificato per gli utenti iPhone in Europa. Solo il tempo potrà rivelare l’entità e l’impatto di questa nuova concorrenza.