In arrivo delle modifiche e delle nuove regole per la patente di guida? Potrebbe essere proprio così.

Nei giorni scorsi il Parlamento Europeo ha espresso la sua approvazione su alcuni cambiamenti riguardanti uno dei documenti più importanti: la patente di guida.

Anche se il Parlamento ha espresso un giudizio positivo con ben 339 voti a favore su 616, bisognerà attendere la formazione del nuovo gruppo di parlamentari per iniziare a lavorare seriamente sulle nuove proposte.

Al momento però le idee sono abbastanza chiare e le modifiche interesseranno più categorie, con un’attenzione particolare verso i neopatentati.

Patente di guida: cosa potrebbe cambiare con le nuove regole?

Tra le novità più interessanti proposte dall’Unione Europea vi è sicuramente un obiettivo atteso da tanti automobilisti: la digitalizzazione della patente di guida.

Rendere la patente di guida digitale avrebbe diversi vantaggi come abolire la necessità di avere il documento cartaceo con sé mentre si guida e semplificarne il metodo di erogazione. Inoltre i documenti digitali sono molto più difficili da falsificare, il che sarebbe un ottimo punto a favore.

Per quanto riguarda i neopatentati il Parlamento ha votato favorevolmente all’approvazione di un periodo di prova della durata di due anni, in cui ci saranno regole più severe per i limiti di alcol e ulteriori restrizioni.

Inoltre si potrebbe permettere ai diciassettenni di conseguire una patente di guida a patto di condurre il mezzo con accanto a un guidatore competente.

Tra le altre novità abbiamo anche il prolungamento della validità della patente a 15 anni invece degli attuali 10, ma solo per la guida di alcuni veicoli come auto e motocicli. Mentre è stata bocciata la mansione che prevedeva la riduzione della validità per gli anziani.

Infine ci potrebbero essere delle variazioni anche per l’esame pratico della patente, che potrebbe arricchirsi di nuovi particolari per testare l’abilità del conducente anche in condizioni di pericoli come la guida su terreni innevati o in presenza di pedoni e ciclisti.