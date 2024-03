Navigare in rete è diventato un’abitudine quotidiana che coinvolge la ricerca di informazioni su Google e la visita di vari siti con pochi clic. Questa attività online però viene tracciata e registrata, e ci sono momenti in cui desideriamo preservare la privacy cancellando la cronologia di Google. Se siete alla ricerca di un modo per farlo, siete nel posto giusto. Nei prossimi paragrafi, fornirò dettagliate istruzioni passo dopo passo su come cancellare la cronologia di Google sia dal computer che dai vostri dispositivi mobili.

Tutto quello che devi sapere

Se siete ancora con me, prendetevi il tempo di esplorare questa guida dedicata a voi. Troverete istruzioni dettagliate per eliminare la cronologia di Google dal vostro computer e dai vostri dispositivi mobili. Seguite attentamente questi passaggi per raggiungere il vostro obiettivo.

Se utilizzate il vostro computer per navigare in rete, ecco come cancellare la cronologia di Google. Accendete il PC, avviate il browser (probabilmente Google Chrome) e assicuratevi di essere già connessi al vostro account Google. Successivamente, cliccate sull’icona con i tre puntini disposti in verticale nell’angolo in alto a destra e selezionate “Cronologia” dall’elenco. Nella nuova schermata, potrete visualizzare la lista delle vostre ricerche e siti visitati. Da qui, potete eliminare singoli elementi o l’intera lista, seguendo le istruzioni fornite.

Per eliminare un singolo elemento, cliccate sull’icona con i tre puntini orizzontali accanto al sito o alla ricerca e selezionate “Rimuovi la cronologia“. Se desiderate cancellare l’intera cronologia, cliccate su “Cancella dati di navigazione” nella colonna a sinistra, selezionate l’intervallo di tempo da eliminare, spuntate la casella accanto a “cronologia di navigazione” e cliccate su “Cancella dati” per confermare.

Cancellare singoli elementi o l’intera cronologia

Ora, passiamo alla cancellazione della cronologia di Google su dispositivi Android e iPhone. Prendete il vostro dispositivo mobile, sbloccatelo e aprite il browser. Cliccate sull’icona con i tre puntini (verticali per Android, orizzontali per iPhone) e selezionate “Cronologia” dall’elenco. Qui, potrete visualizzare l’elenco delle ricerche e dei siti visitati, ordinati dal più recente al meno recente. Per eliminare un elemento su Android, basta premere il tasto X accanto all’elemento desiderato. Su iPhone, selezionate “Modifica“, evidenziate l’elemento da eliminare e cliccate su “Elimina” nella parte inferiore dello schermo.

Se desiderate cancellare tutta la cronologia in una volta sola, cliccate su “Cancella dati di navigazione” (prima voce in alto), selezionate l’intervallo temporale, spuntate la casella accanto a “Cronologia di navigazione” e cliccate su “Cancella dati” in basso a destra. Fate attenzione, poiché questa operazione non è reversibile.

Per coloro che cancellano la cronologia periodicamente, considerate l’opzione di eliminazione automatica. Accedete a questa pagina dopo aver effettuato il login al vostro account Google, cliccate su “Eliminazione automatica” e scegliete di cancellare automaticamente tutto ciò che è più vecchio di 3, 18 o 36 mesi. Questa funzione semplifica il processo eliminando la cronologia in modo automatico senza l’intervento manuale ogni volta.

Google Chrome e privacy

La gestione della cronologia di Google può essere personalizzata secondo le proprie esigenze. Con le istruzioni dettagliate fornite, spero che abbiate ora tutti gli strumenti necessari per mantenere la vostra privacy online. Riflettete sulla vostra necessità di eliminare la cronologia manualmente o optare per l’eliminazione automatica, rendendo il vostro percorso online più personalizzato e privato.