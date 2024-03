Kena Mobile, la promo da 5 EURO al mese batte Coop e Iliad

Non serve più fare nuove presentazioni per tutti i gestori virtuali che ogni giorno si affollano sul panorama della telefonia mobile italiana. Sono talmente tanti che potrebbe risultare difficile fare una panoramica generale ed è per questo che si parte subito forte con le aziende più scelte in assoluto. Tra queste si afferma ancora una volta il nome di Kena Mobile, provider che riesce ogni volta ad includere nelle sue offerte tantissimi vantaggi molto interessanti.

Il primo è sicuramente quello di avere un gran numero di giga disponibili per navigare sul web, ma non manca minuti e messaggi verso tutti. Adesso l’obiettivo è solamente uno, ovvero tenere a bada la concorrenza, ma tutto ciò si può fare solo ed unicamente attaccando. Kena Mobile vuole infatti dimostrare ancora una volta di essere il miglior gestore mobile e con la sua promozione attualmente disponibile sul sito ufficiale che almeno per il momento non presenta alcuna scadenza. Da chiarire che anche quando scadrà, a terminare sarà solo la possibilità di sottoscriverla, mentre chi riuscirà a prenderla al volo, potrà beneficiare dello stesso prezzo per sempre.

Kena Mobile, la migliore offerta è ancora disponibile con tutto incluso nel prezzo

Con un gestore del calibro di Kena Mobile serve fare gli straordinari per vincere, soprattutto quando sono disponibili offerte come quella attualmente sul sito ufficiale. Il celebre provider virtuale sta mettendo da parte tantissime opportunità per i suoi utenti, come quella che ogni mese costa solo 5,99 € per sempre. Effettivamente serve a poco prendere un’offerta che abbia più dei 100 giga che questa promo di Kena offre: difficilmente l’utente li userebbe.

La soluzioni in questione garantisce anche minuti senza limiti verso tutti i gestori e 200 SMS verso tutti. Non esiste alcun tipo di costo di attivazione e soprattutto si possono avere anche 200 giga in regalo sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica.