Il Futuro del Tennis: Tecnologia IA e Innovazione sul Campo

Nei campi da tennis di tutto il mondo, le emozioni sono sempre alle stelle nell’aria mentre i giocatori si confrontano su palle chiamate fuori o dentro. Presto, questa scena potrebbe appartenere al passato, grazie alla tecnologia che sta rivoluzionando lo sport.

L’ATP, l’associazione che rappresenta i professionisti del tennis maschile, ha annunciato l’introduzione della tecnologia Electronic Line Calling Live in tutti i suoi tornei a partire dal 2025. Questo sistema utilizza una rete di 40 telecamere HD ad altissima velocità, di cui 10 dotate di un sistema laser, per registrare con precisione i movimenti della pallina a 2.500 fotogrammi al secondo. Grazie a un sofisticato software, il sistema è in grado di determinare con assoluta precisione se la pallina abbia toccato o meno la riga del campo.

Questa non è la prima volta che la tecnologia entra in gioco nel tennis. Fin dagli anni ’70 sono stati effettuati tentativi con sensori posizionati sotto la superficie del campo, mentre dal 2006 il sistema Hawk-Eye, noto come “l’occhio di falco” elettronico, è stato adottato in molti tornei prestigiosi come Wimbledon e gli US Open. Questi strumenti tecnologici hanno già sostituito i giudici di linea in diversi eventi.

La tecnologia per l’analisi dettagliata dei match

Attraverso l’utilizzo della tecnologia come computer vision e algoritmi avanzati, è possibile registrare e analizzare dati dettagliati su ogni scambio del match. Questi dati possono essere utilizzati per fornire statistiche in tempo reale ai giocatori e agli spettatori, oltre che per analizzare le prestazioni individuali e strategiche dei giocatori. Le aziende specializzate in questo settore, come Dartfish Video, offrono soluzioni avanzate per l’analisi del gioco. Gli analisti tattici possono utilizzare queste informazioni per rivelare statistiche nascoste e tattiche vincenti. Ad esempio, analisi recenti hanno rivelato che il 70% degli scambi in un match non dura più di quattro palleggi e il 90% delle volte chi vince la maggior parte di quegli scambi vince la partita.

Questa tecnologia non solo cambia il tennis, ma anche il modo in cui i giocatori si preparano e si adattano durante le partite. Le statistiche in tempo reale consentono anche agli allenatori di modificare le tattiche durante il gioco e di analizzare le prestazioni dei giocatori per apportare miglioramenti. Inoltre, possono aiutare i giocatori a scoprire e sfruttare i propri punti di forza, come ha fatto il campione Novak Djokovic.