Smartphone preziosi, i modelli più rari e bizzarri di sempre

L’evoluzione degli smartphone ha portato alcuni modelli a diventare veri e propri oggetti da collezione, con quotazioni che sfiorano cifre astronomiche. Un esempio lampante di questo fenomeno è il Simon Personal Communicator di IBM, presentato nel 1992, considerato il primo smartphone della storia, il cui valore oggi è inestimabile per gli appassionati di tecnologia. Ma vediamone altri.

Smartphone preziosi: l’elenco dei più costosi

Nel mondo del collezionismo, alcuni smartphone si distinguono per la loro rarità e valore. Tra questi, il Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition, prodotto in soli 1.000 esemplari per il mercato sudcoreano, ha visto il suo valore raddoppiare rispetto al prezzo di lancio di circa 1.274 euro. Un altro esempio è il Samsung Galaxy S2 Pink, lanciato nel 2012 in edizione limitata, il cui valore oscilla tra le 400 e le 1.000 sterline nel mercato britannico.

Anche il OnePlus Ace Genshin Impact, dedicato al videogioco di successo e lanciato in Cina in edizione limitata, ha superato il valore di 1.000 euro, dimostrando come le edizioni speciali possano acquisire un valore significativo nel tempo.

Tra gli smartphone più lussuosi e costosi, spiccano l’Ancort Diamond Crypto, con scocca in oro e diamanti, venduto a 1,3 milioni di euro, e il Goldvish Le Million, realizzato a mano in oro bianco 18 carati e diamanti, venduto a 1 milione di dollari. Questi modelli rappresentano l’apice del lusso nel settore degli smartphone.

Il Vertu Signature Cobra, con design arricchito da rubini e smeraldi, e il Gresso Luxor Las Vegas Jackpot, con scocca in oro massiccio e diamanti neri, sono altri esempi di dispositivi che uniscono tecnologia e gioielleria di alta gamma, con prezzi che raggiungono le centinaia di migliaia di euro.

Anche i modelli Apple hanno il loro spazio nel mercato dei collezionisti. L’iPhone 1, lanciato nel 2007, è diventato un oggetto di grande valore, con esemplari in buone condizioni che superano i 1.000 euro. Edizioni speciali come l’iPhone 5 Diamond Black, realizzato dal designer Stuart Hughes, e l’iPhone 6 Falcon SuperNova Pink Diamond, con scocca in metalli preziosi e diamante incastonato, raggiungono quotazioni da capogiro, dimostrando come il mercato degli smartphone rari e di lusso sia in continua espansione.