Nel contesto del Mobile World Congress 2024, l’azienda Honor ha catturato l’attenzione del pubblico presentando una visione audace del futuro degli smartphone. Tra le principali novità, spiccano il debutto dei dispositivi Honor Flip e Ring, che promettono di ridefinire l’interazione tra utenti e tecnologia.

Il CEO di Honor Device Co., Ltd., George Zhao, ha delineato una strategia ambiziosa, ponendo l’accento sull’importanza di creare dispositivi con un’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo. Questa visione è stata condivisa anche da altri leader del settore presenti alla tavola rotonda, come John Hoffman della GSMA Ltd. e Alex Katouzian di Qualcomm Technologies, Inc.

Durante l’evento, è stata presentata la nuova versione di MagicOS 8.0, che offre un’esperienza utente completamente rivoluzionaria. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale a livello di piattaforma e alla nuova interfaccia utente basata sulle intenzioni (IUI), gli utenti potranno godere di un’esperienza personalizzata e intuitiva come mai prima d’ora.

Collaborazioni strategiche per la privacy e lo sviluppo dell’IA per gli smartphone Honor

Honor ha annunciato una partnership con Qualcomm e GSMA, volta a garantire la protezione della privacy degli utenti e lo sviluppo di un’intelligenza artificiale incentrata sull’uomo. Questa collaborazione apre nuove prospettive per il settore, promuovendo la condivisione di conoscenze e risorse per il beneficio dei consumatori.

L’approccio di Honor si basa su un ecosistema aperto, che favorisce la collaborazione con partner globali come Qualcomm e GSMA. Questa sinergia mira a semplificare lo sviluppo e l’innovazione, garantendo ai consumatori esperienze sempre più avanzate e personalizzate.

Zhao ha sottolineato l’importanza di una base solida di sicurezza per l’intelligenza artificiale, evidenziando i principi di:

Privacy;

Fairness and Justice;

Accountability;

Security and Reliability;

Transparency and Controllability (PFAST) seguiti da Honor nello sviluppo dei propri dispositivi.

Questo impegno per la sicurezza si traduce in iniziative concrete come Honor MagicGuard e certificazioni sulla privacy come l’ePrivacySeal.

Premi e riconoscimenti per l’innovazione

La strategia di Honor nel promuovere un futuro guidato dall’intelligenza artificiale ha ricevuto un’enorme risonanza mediatica, con ben 45 premi assegnati dai principali media globali durante il MWC 2024. Cosmopolitan, GQ e Mashable sono solo alcuni dei nomi che hanno elogiato le performance e il design della lineup di Honor.