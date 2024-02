In questi ultimi giorni è emersa una notizia decisamente interessante che riguarda i prossimi dispositivi pieghevoli Samsung. Si dice, infatti, che l’azienda abbia intenzione di realizzare un primo smartphone pieghevole economico e che questo sarà chiamato Galaxy Z Fold 6 FE. Molto probabilmente, il colosso sudcoreano punta a coinvolgere una porzione ancora più ampia di utenti proponendo loro un dispositivo dal costo accessibile a patto di qualche piccola rinuncia. Il dispositivo, infatti, potrebbe distinguersi dai modelli di punta per l’assenza del supporto alla S Pen, ma non solo.

Nell’attesa di conoscere tutte le caratteristiche del presunto smartphone pieghevole economico di Samsung, si sono fatte strada alcune anticipazioni sul Galaxy Z Fold 6, che potrebbe finalmente accogliere una delle novità più desiderate dagli utenti.

Samsung Galaxy Z Fold 6 avrà uno slot per la S Pen!

Il Samsung Galaxy Z Fold 6, il cui arrivo sul mercato dovrebbe avvenire nell’estate di quest’anno, non abbandonerà la sua S Pen, anzi. Secondo le informazioni più recenti, l’azienda introdurrà finalmente uno slot in cui riporre lo stilo quando non utilizzato. Fino ad ora è stato possibile acquistare la S Pen separatamente dal dispositivo e far ricorso a delle cover tramite le quali poter conservare lo stilo.

Presto Samsung potrebbe però porre rimedio creando un pieghevole con apposito slot e non è da escludere la possibilità che ciò implichi la scelta di vendere il dispositivo insieme allo stilo. Quest’ultima opzione comporterà quasi sicuramente un aumento del costo del dispositivo ma ciò permetterebbe all’azienda di sottolineare le differenze tra il modello di punta e la versione economica.

Un brevetto recentemente concesso a Samsung fa, inoltre, riferimento a uno smartphone pieghevole con cerniera ancora più sottile rispetto a quella adottata lo scorso anno e con uno schermo più largo e corto. Alcune immagini offrono un’idea di quello che potrebbe essere il Galaxy Z Fold 6 ma l’azienda potrebbe comunque sorprendere tutti.