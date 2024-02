In casa Apple questi mesi sono molto importanti da quanto possiamo capire. Siamo passati molti e molti giorni sull’argomento Vision Pro quando è uscito ed adesso stiamo solo aspettando il nuovo aggiornamento del software. Aggiornamento che porterà con se delle novità per quanto riguarda l’intelligenza artificiale ma sarà anche importante per dare un nuovo look all’interfaccia grafica del nuovo iOS.

Allo stesso tempo ci sono delle notizie che possono creare un po’ di disagio da parte dei clienti. Si parla infatti di una falla all’interno di iPhone e Mac.

Apple, quali sono i problemi avvistati?

Da come espresso poco fa si è riscontrato un problema di sicurezza all’interno di iPhone e Mac. Da quanto espresso da un report di Bitfender è sorto alla luce a tutti una vulnerabilità molto pericolosa nell’app Comandi Rapidi di iPhone che purtroppo mette molto a rischio i dati sensibili degli utenti ad attacchi hacker.

Problema che è identificato e rinominato CVE-2024-23204 il quale da il permesso alle persone malintenzionate di creare dei comandi rapidi che aggirino il framework di sicurezza TCC di Apple, il quale obbliga le applicazioni a chiedere l’accesso prima di accedere ai dati ritenuti sensibili.

Una volta che il comando rapido è stato creato esso si può condividere su iCloud o su altre piattaforme dove altre persone possono scaricarlo. Poi in seguito, una volta che è aggiunto il comando, esso inizia ad rubare dati sensibili senza chiedere nessun consenso all’utente.

Il tutto valutato ottenendo un punteggio di 7,5 su 10 da parte del Common Vulnerability Scoring System per quanto riguarda la sua vulnerabilità. Il quale colpisce tutti i dispositivi aventi versioni precedenti a macOS Sonoma 14.3, iOS 17.3 e iPadOS 17.3. Apple sicuramente non è stata con le mani in mano rilasciando quindi una patch per risolvere il problema.

La casualità di questo evento rimarca ogni giorno l’importanza nel proteggersi da ogni attacco informatico. Si deve porre attenzione in quello che si accetta e quello che si scarica ogni volta.