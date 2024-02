Al giorno d’oggi tutti hanno sentito parlare e conoscono Elon Musk. Il miliardario statunitense e il suo genio non hanno certo bisogno di presentazioni.

L’imprenditore nato in Sud Africa ha le doti di un vero visionario e le sue aziende sono fulcro del futuro della tecnologia.

Musk possiede infatti diverse società con scopi differenti ma tutte incentrate sullo sviluppo tecnologico.

Tra le più famose ci sono sicuramente Tesla, casa automobilistica specializzata nel settore dell’elettrico, SpaceX, operante nel settore aerospaziale e Neuralink, società di neurotecnologie recentemente salita alla ribalta per il suo chip impiantato nel cervello umano.

Inoltre dal 2022 è il proprietario del celebre social network Twitter, adesso denominato X proprio da Musk.

Visti tutti gli ambiziosi progetti tecnologici in cui è coinvolto come finanziatore, appare strano che Elon Musk abbia avuto delle difficoltà con un computer, eppure è andata proprio così.

Elon Musk e le difficoltà con i computer Windows

La vicenda ha del curioso e la racconta Elon Musk in prima persona con un tweet sul suo social X.

A quanto pare il miliardario avrebbe di recente acquistato un PC Windows, salvo poi trovare non poche difficoltà nella sua configurazione.

Il problema alla base della difficoltà era quello di non poter configurare il portatile senza prima creare un account Microsoft.

Tramite migliaia di risposte d’aiuto al tweet, l’imprenditore è riuscito a capire come ovviare al problema, ovvero cliccando sull’opzione ‘Non ho il Wi-Fi’. In questo modo la configurazione può avvenire anche senza l’accesso a un account Microsoft.

Elon Musk ha comunque ritenuto necessario taggare in un altro tweet il CEO dell’azienda di Redmond: ”Satya, non voglio essere una seccatura, ma per favore consenti alle persone che configurano un nuovo PC Windows di saltare la creazione di un account Microsoft. Questa opzione scompare se il computer è connesso al WiFi. Inoltre, anche se vuoi iscriverti, non ti consente di utilizzare un indirizzo email di lavoro e io ho solo indirizzi email di lavoro!”