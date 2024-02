Gli acquirenti dei dispositivi della linea Google Pixel valutano non solo il design e le specifiche tecniche, ma anche il supporto software costante fornito dal team di sviluppo di Google. Questo elemento rappresenta uno dei principali motivi per cui molti scelgono i dispositivi Pixel rispetto alla concorrenza.

Tuttavia, anche se il supporto software è uno dei punti di forza dei dispositivi Google Pixel, ogni dispositivo ha un ciclo di vita finito. Questo concetto si applica anche al Google Pixel 5a, uno dei modelli più recenti della serie.

Il destino di Google Pixel 5a

Secondo le informazioni fornite da Google sul proprio sito ufficiale di supporto, il Pixel 5a riceverà aggiornamenti di Android e patch di sicurezza fino ad agosto 2024. Questo implica che il dispositivo potrebbe non ricevere probabilmente Android 15, l’ultima versione del sistema operativo.

Questa notizia potrebbe deludere alcuni utenti, ma potrebbe anche spingere altri a esplorare alternative come il modding per ottenere l’ultima versione del sistema operativo sul proprio dispositivo Pixel.

Il Pixel 5a, lanciato nell’agosto 2021, è un dispositivo di fascia media con specifiche interessanti, tra cui il processore Qualcomm Snapdragon 765G, display OLED da 6,34 pollici, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Inoltre, è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore primario da 12 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel.

È importante notare che Android 15 sarà l’ultimo aggiornamento per Pixel 6 e Pixel 6 Pro, il cui periodo di supporto terminerà rispettivamente a ottobre 2024 per le nuove versioni del sistema operativo e a ottobre 2026 per gli aggiornamenti di sicurezza.

In conclusione, mentre il supporto software dei dispositivi Google Pixel è un vantaggio apprezzato dagli utenti, è fondamentale essere consapevoli del ciclo di vita finito di ogni dispositivo e delle relative implicazioni sui futuri aggiornamenti del sistema operativo.