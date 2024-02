Apple sembra molto intenzionata ad applicare delle modifiche per quanto riguarda Spotlight, il loro strumento di ricerca, cercando di introdurre una tecnologia alimentata dall’AI.

A riportare questa notizia è la stessa Bloomberg, che sembra aver scoperto alcuni dettagli riguardanti un possibile aggiornamento del motore di ricerca Apple. La nota multinazionale sembra infatti stia testando un modello di linguaggio di notevoli dimensioni su Spotlight, il suo principale motore di ricerca.

Questo browser di ricerca negli ultimi anni ha subito innumerevoli variazioni e aggiornamenti, che indubbiamente l’hanno portato ad essere un software completo, anche se ancora non implementato come browser di ricerca integrato.

AI, quando verrà rilasciato l’update

Ancora non si sa con assoluta certezza quando possa essere il momento dell’avvento di questo aggiornamento più atteso che mai, che potrebbe rivoluzionare per sempre il mondo della ricerca. Anche perché si sta pur sempre parlando di un potenziale aggiornamento, quindi ancora in via sperimentale; infatti Apple sta ancora sondando diversi terreni per quanto riguarda eventuali usi dell’AI generativa in ambiti differenti.

Il primo di questi update simili che potrebbe vedere presto la luce dovrebbe essere XCode, che si verrà introdotto al suo interno un apposito strumento di IA generativa. Quest’ultimo dovrebbe fare il suo debutto nel mercato globale presumibilmente nei primi mesi del 2024, anche se ancora non si sa quando con precisione.

Per quanto riguarda le restanti applicazioni, possiamo solo affidarci alle poche dichiarazioni dello stesso Tim Cook che ha fatto ai suoi investitori; rassicurandoli che ci saranno numerosi aggiornamenti con intelligenza artificiale nel corso dell’anno. Ora come ora, non ci resta altro che aspettare e attendere con trepidazione gli eventuali aggiornamenti con IA integrata, che rappresentano una potenziale evoluzione nella nostra vita quotidiana. Apple si sta dedicando fortemente a questo ambito, che sicuramente rappresenta un’occasione da cui prendere spunto per creare scenari sempre più diversi e coinvolgenti.