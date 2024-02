Amazon cerca di rendere gli utenti i più felici possibili, mettendo subito a disposizione di tutti una promozione molto interessante, che riguarda direttamente Sony PS5, la console più richiesta e desiderata del momento.

Il prodotto in questione non è più il modello che ha visto la luce nell’ormai lontano 2020, ma si tratta della variante più recente, definita dalla stessa azienda nipponica Slim, caratterizzata quindi da un design più snello, e dalla presenza del disco ottico direttamente ingrato. All’interno della confezione, oltre alla vera e propria console, troviamo anche un joystick, sempre nella medesima colorazione.

Sony PS5: che offerta da pazzi disponibile su Amazon

La console più richiesta al mondo, stiamo ovviamente parlando di lei, Sony PS5, è oggi in super promozione su Amazon, poichè il prezzo finale di vendita è scontato di 75 euro rispetto al prezzo di listino, o consigliato, così da arrivare a spendere solamente 474 euro, al posto dei 549 euro previsti originariamente. Premete qui per effettuare l’ordine.

Un risparmio importante sull’acquisto di un prodotto davvero super richiesto dal pubblico, che può offrire ore e ore di divertimento a tutti gli utenti, senza rinunce in termini di prestazioni e di grafica. Il prodotto in questione, come era facilmente immaginabile, viene commercializzato nella sua classica colorazione bianca, ma dotato di un design ridisegnato rispetto al passato, nell’idea, di Sony, di portare una ventata di novità nel mercato, senza andare a stravolgere il dispositivo stesso, nella speranza un giorno di vedere arrivare sul mercato la versione Pro, o iniziare a sentire parlare di sesta generazione. Ricordiamo, ad ogni modo, che la spedizione del suddetto device è diretta da parte di Amazon, con una consegna decisamente rapida, basteranno pochi giorni, prima di riceverla direttamente presso il vostro domicilio.