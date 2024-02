Apple iPhone 14 è uno degli smartphone più richiesti e desiderati dal pubblico, sebbene a tutti gli effetti si tratti di un prodotto non più di ultima generazione, grazie sopratutto a prestazioni al top ed un prezzo fortemente ridotto rispetto al passato.

Il dispositivo viene commercializzato su Amazon a prezzo scontato nella sua versione da 128GB di memoria interna. Tale quantitativo deve essere bene impresso in mente per un unico motivo: la memoria non può essere incrementata con l’ausilio di microSD o altro, di conseguenza resterà uguale per sempre.

Ricordatevi delle nuove offerte Amazon che potete avere oggi gratis con il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete anche codici sconto esclusivi.

Apple iPhone 14: risparmio shock sull’acquisto dello smartphone

Acquistare oggi un Apple iPhone 14 è sicuramente molto più conveniente del passato, per il semplice fatto che in questo periodo, data la presenza sul mercato del nuovo modello, il suo prezzo è fortemente ribassato. Il listino sarebbe di 879 euro, ma per favorire l’ordine da parte dei consumatori, ecco che la spesa è stata ridotta a soli 699 euro. Per l’acquisto, affidatevi a questo link.

Come al solito, su Amazon sono disponibili differenti colorazioni dello stesso prodotto (in totale cinque), non abbiamo comunque la certezza che tutte siano in vendita allo stesso identico prezzo, per ora lo potete considerare in linea solo per la colorazione Mezzanotte. A prescindere da ciò, le specifiche tecniche del prodotto restano pressoché invariate, ha infatti un display da 6,1 pollici di diagonale, una batteria che gli dovrebbe garantire fino a quasi 20 ore di utilizzo, il processore A15 Bionic, in linea con le prestazioni effettivamente attese dal consumatore (connettività 5G di ultima generazione), un sistema di fotocamere più evoluto del passato, che porta con sé la modalità Cinema, con la quale riuscire a riprendere in 4K a 30fps senza particolari difficoltà o problemi da segnalare, riuscendo a godere di una qualità superiore al normale.