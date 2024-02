HONOR Pad 9: il Tablet che unisce potenza, eleganza ed efficienza

HONOR ha presentato al pubblico mondiale l’HONOR Pad 9, un tablet progettato per coniugare prestazioni di alto livello con un design sofisticato. Avente un display da 12.1 pollici, un sistema audio avanzato a 8 altoparlanti e il processore Snapdragon 6 Gen 1, questo dispositivo si propone come una soluzione versatile per soddisfare le esigenze di lavoro e intrattenimento, il tutto a un prezzo accessibile.

Il Pad 9 sfoggia un ampio pannello HONOR FullView con risoluzione 2K (2560×1600 pixel) su una diagonale di 12.1 pollici, garantendo un’esperienza visiva straordinaria. Grazie alla certificazione HONOR Color Calibration, i colori sono resi con fedeltà e precisione, mentre il refresh rate fino a 120Hz su alcune applicazioni selezionate consente immagini fluide senza compromettere la durata della batteria. Funzionalità come il Dynamic Dimming e il Circadian Night Display contribuiscono al comfort visivo, riducendo l’affaticamento degli occhi e regolando automaticamente la temperatura del colore per un’esperienza di utilizzo notturno ottimale.

Caratteristiche del nuovo tablet Honor

Il tablet è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, supportato da 8GB di RAM e 256GB di storage. La tecnologia HONOR RAM Turbo consente di sfruttare una parte della memoria flash come memoria di sistema, garantendo un multitasking fluido ed efficiente. Inoltre, la batteria da 8300mAh supporta la ricarica rapida SuperCharge da 35W, donando fino a 11 ore di riproduzione video in streaming o navigazione web, e fino a 15 ore di streaming musicale.

Dal punto di vista software, l’HONOR Pad 9 esegue MagicOS 7.2 basato su Android 13, offrendo una serie di funzionalità smart integrate come HONOR Connect, Notes e Docs per una gestione ottimizzata dei dispositivi e dei file. La connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1 garantisce una connessione stabile e veloce, mentre il comparto fotografico con fotocamera posteriore da 13MP e fotocamera frontale da 8MP consente di catturare momenti indimenticabili con facilità.

Esteticamente, l’HONOR Pad 9 si distingue per il suo design elegante realizzato in lega di alluminio leggera con finitura opaca, che conferisce una sensazione piacevole al tocco. Con uno spessore di soli 6,96mm e un peso di 555 grammi, il tablet è incredibilmente sottile e leggero, rendendolo ideale per l’uso quotidiano.

Disponibile nelle colorazioni Space Grey e Cyan Lake al prezzo consigliato è di 349,90 €. Fino al 31 marzo, sullo store, è possibile ottenere uno sconto di 50€ e ricevere in regalo le cuffie Earbuds X6.