WhatsApp ha recentemente introdotto un’opzione innovativa volta a rafforzare ulteriormente la privacy dei suoi utenti: la possibilità di nascondere l’indirizzo IP durante le chiamate in–app. Questa nuova funzionalità rappresenta un passo significativo nella protezione dei dati degli utenti, poiché garantisce un livello aggiuntivo di anonimato e sicurezza durante le comunicazioni vocali e video.

Nonostante le comunicazioni su WhatsApp siano già protette da crittografia end–to–end, nascondere l’indirizzo IP durante le chiamate aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Questa opzione impedisce il tracciamento degli utenti attraverso l’analisi del traffico di rete, contribuendo così a proteggere l’identità degli utenti e i contenuti condivisi durante le chiamate.

Come proteggere le chiamate su WhatsApp

L’esperto in informatica forense, Paolo Dal Checco, ha sottolineato l’importanza di questa funzione, evidenziando come essa non solo migliori la sicurezza delle comunicazioni, ma impedisca anche il tracciamento degli utenti da parte di terze parti.

La decisione di WhatsApp di introdurre questa funzionalità segue l’approccio adottato da altre piattaforme di messaggistica come Telegram e Signal, che offrono opzioni simili per proteggere l’anonimato degli utenti durante le chiamate.

È importante notare che l’attivazione di questa funzione potrebbe comportare una leggera riduzione nella qualità delle chiamate, poiché il traffico viene instradato attraverso i server centralizzati di WhatsApp anziché stabilire una connessione peer–to–peer diretta.

Nonostante questi miglioramenti in termini di privacy, è importante tenere presente che Meta, la società madre di WhatsApp, continua a conservare alcuni metadati relativi agli utenti, che potrebbero essere richiesti dalle autorità giudiziarie.

Questa nuova funzionalità ricorda il servizio iCloud Private Relay di Apple, che fornisce un livello aggiuntivo di anonimato e protezione durante la navigazione e le comunicazioni.

Per attivare questa opzione su WhatsApp, gli utenti possono accedere alle impostazioni del proprio smartphone, selezionare la sezione Privacy e quindi avanzare fino alla voce “Proteggi l’indirizzo IP durante le chiamate”. Attivando questa opzione, gli utenti possono godere di una maggiore sicurezza durante le loro comunicazioni su WhatsApp, senza il rischio di essere intercettati.

Questa procedura è applicabile sia su dispositivi iPhone che su dispositivi Android, garantendo così una protezione uniforme per tutti gli utenti della piattaforma.