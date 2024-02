MediaWorld sfida Expert con iPhone e Galaxy a costo ZERO

Succede molto spesso che i grandi magazzini riescano a battere Amazon facilmente, visti i prezzi che sono stati proposti ultimamente. Se prima non era una consuetudine, ora lo è eccome: i prezzi che si vedono all’interno dei volantini di queste aziende sono sempre più bassi e lontani dalla realtà. A tal proposito gli utenti stanno correndo all’interno dei punti vendita per riuscire a beneficiare del maggior numero di offerte disponibili.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di segnalare l’intero volantino qui in basso che fa capo a MediaWorld, colosso assoluto che riesce a mettere tutti in condizione di risparmiare. Come si può vedere, i prezzi degli smartphone, delle televisioni e di tanti altri dispositivi sono molto più bassi del solito, proprio come tutti desiderano. Tutti i prodotti che sono disponibili ora è che lo saranno per i prossimi giorni, potrebbero non ritornare agli stessi prezzi prossimamente. Proprio per questo invitiamo tutte le persone interessate a concludere nel più breve tempo i propri acquisti.

MeidaWorld batte tutti sul tempo e lancia il volantino pieno di sconti di elettronica

È arrivato ufficialmente il nuovo volantino, quello che proporrà agli utenti tanti sconti per la parte finale del mese di febbraio e per quella iniziale del mese di marzo ormai in arrivo. MediaWorld vuole stabilire tanti nuovi record in termini di merce e a quanto pare ci sta riuscendo alla grande. Oltre a proporre svariati top di gamma, ecco anche qualche altro dispositivo di rilievo, come una telecamera da 49 € di EZVIZ che presenta un sensore da ben 3 MP.

Seguono due smartwatch top di gamma, il Galaxy Watch 5 Pro di Samsung e l’Apple Watch Series 8 da 41 mm. Rispettivamente i prezzi sono di 249 € e di 389 €. Chi vuole poi un computer di gran livello può optare per il Lenovo Yoga Slim 6 che vanta un processore Intel i7, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Il prezzo è di 999 €.