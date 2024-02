Cambiare le icone rappresenta una delle operazioni principali per personalizzare a fondo la home dei nostri smartphone Android, e molti preferiscono farlo tramite launcher di terze parti. Sempre più utenti sembrano optare per rimanere fedeli al launcher stock, come la One UI di Samsung. In questa guida, esploreremo come cambiare le icone sulla One UI senza l’utilizzo di altri launcher, sfruttando gli icon pack disponibili sul Google Play Store.

Trend del mercato

L’utilizzo di launcher di terze parti sembra aver perso un po’ di appeal, grazie alle funzionalità integrate dai produttori nei launcher “stock” e alla limitata compatibilità con le animazioni di sistema. Con Android 14, la situazione sembra migliorata, ma sui dispositivi Samsung Galaxy, la One UI Home rimane la scelta principale per le animazioni di sistema.

Tra le funzionalità dei launcher di terze parti, la compatibilità con gli icon pack del Google Play Store è particolarmente interessante. Gli icon pack consentono di personalizzare le icone delle app con migliaia di stili diversi. Se desideri mantenere la One UI Home, ma cambiare l’aspetto delle icone, puoi farlo attraverso gli icon pack scaricati da Google Play Store o dal Galaxy Store.

Un modo per cambiare le icone sulla One UI è utilizzare Theme Park, un modulo di Good Lock, la suite software di Samsung per la personalizzazione dell’interfaccia utente. Theme Park consente di modificare liberamente le icone di sistema, offrendo opzioni per cambiare colori e forme.

Passaggi dettagliati

Verifica di avere installato l’ icon pack desiderato dal Google Play Store .

dal . Scarica e installa Good Lock dal Galaxy Store .

dal . All’interno di Good Lock , cerca il modulo “ Theme Park ” e installalo.

, cerca il modulo “ ” e installalo. Apre Theme Park e seleziona “ Icon ” per iniziare a personalizzare le icone.

e seleziona “ ” per iniziare a personalizzare le icone. Modifica liberamente le icone nei colori e nelle forme desiderate.

desiderate. Se vuoi utilizzare un icon pack , vai su “ Iconpack ” e seleziona da Galaxy Store o Google Play Store .

, vai su “ ” e seleziona da o . Premi su “ Download ” per scaricare un nuovo icon pack .

” per scaricare un nuovo . Installa le nuove icone selezionate premendo sull’icona in alto a destra e assegna un nome alla configurazione.

Questo processo ti permette di avere nuove icone non solo nella schermata home della One UI, ma anche in tutte le altre sezioni del sistema. Con Theme Park e Good Lock, la personalizzazione diventa un’esperienza semplice e completa. Prova a esplorare diverse combinazioni per trovare lo stile che meglio si adatta al tuo gusto e rendi unico il tuo smartphone Android.