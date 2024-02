CoopVoce, l’operatore attivo in Italia sulla rete TIM, ha recentemente lanciato due nuove offerte mobile, pensate soprattutto per chi desidera effettuare la portabilità da un altro operatore. Le proposte in questione sono CoopVoce EVO 200 e CoopVoce EVO Essential, entrambe progettate per offrire vantaggi significativi agli utenti.

CoopVoce EVO 200 è la scelta perfetta

CoopVoce EVO 200 offre un pacchetto completo di servizi, con minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso numeri nazionali e un generoso pacchetto dati da 200 GB con velocità 4G sulla rete TIM. Il costo mensile di questa offerta è di soli 7,90 euro, e l’attivazione, insieme al primo mese, è gratuita. Questa opportunità è riservata esclusivamente a coloro che effettuano la portabilità del numero da un altro operatore.

D’altra parte, CoopVoce EVO Essential offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso numeri nazionali e 3 GB di traffico dati a velocità 4G sulla rete TIM. Con un costo mensile di 4,90 euro, questa opzione si presenta come una scelta conveniente. Anche in questo caso, l’attivazione e il primo mese sono gratuiti, e l’offerta è accessibile solo per chi effettua la portabilità del numero.

Attiva CoopVoce entro il 6 Marzo!

Le offerte di CoopVoce si distinguono per essere particolarmente convenienti sia per chi cerca un ampio pacchetto di traffico dati, sia per chi ha esigenze più limitate e preferisce una soluzione economica, rimanendo al di sotto dei 5 euro al mese.

È importante notare che queste offerte EVO sono disponibili con le condizioni precedentemente elencate solo per le attivazioni online entro il 6 marzo. L’attivazione richiede la portabilità del numero da un altro operatore. Per coloro che desiderano beneficiare di queste proposte interessanti, il link diretto per l’attivazione è disponibile di seguito.

CoopVoce si presenta come un’opzione attraente per chi cerca offerte mobile convenienti, offrendo una varietà di servizi a tariffe competitive. Con la scadenza del 6 marzo per l’attivazione online, gli utenti hanno l’opportunità di approfittare di queste offerte vantaggiose e migliorare la propria esperienza mobile.