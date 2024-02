Il mondo della realtà virtuale così come è sbarcato nel quotidiano grazie ai vari visori da lavoro presentati come ad esempio quello di Apple, è arrivato da molto tempo anche nel mondo dei videogiochi, l’incarnazione perfetta è rappresentata dal PlayStation VR, spintosi ormai alla versione numero 2 che incorpora tantissime migliorie e che ogni mese include sempre più giochi compatibili.

Però come si sa agli utenti e alla community le novità non bastano mai e Sony che indubbiamente è attaccata ai propri fedelissimi clienti non vuole deluderli, ecco dunque perchè dopo numerosissime voci circolate in giro è arrivata la bomba, Sony avrebbe messo in test il supporto ufficiale al PC per il suo PSVR 2, con l’obbiettivo in tutta probabilità di migliorare ed espandere l’esperienza di gioco, notizia decisamente incredibile ed ancora di più se pensiamo che PSVR aveva già ricevuto il supporto per PC ma solo tramite una community di modding di terze parti.

Ad annunciarlo direttamente Sony

Con una dichiarazione ufficiale l’annuncio è arrivato direttamente da Sony: “Siamo lieti di annunciare che stiamo attualmente testando la possibilità per i giocatori di PS VR2 di accedere a giochi aggiuntivi su PC, per offrire ancora più varietà di giochi oltre ai titoli PS VR2 disponibili su PS5″, ha dichiarato Sony in un post sul blog oggi. “Speriamo di rendere disponibile questo supporto nel 2024, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti”.

Si tratta ovviamente di un colpo di scena dal potenziale altissimo dal momento che consentirebbe l’accesso ad una gamma di giochi di gran lunga più vasta rispetto al pool attualmente disponibile, solo che al momento non si sa di più, è altamente probabile che Sony dovrà anche produrre un software ad hoc per consentire di sfruttare a pieno tale possibilità, è ovvio che però è solo questione di tempo e qualcosa di muoverà, magari con un video dimstrativo.