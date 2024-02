Ritornano ancora una volta e senza sosta svariate nuove promozioni super su PlayStation Store. Come di consueto, infatti, il colosso giapponese Sony propone sul proprio store numerosi sconti davvero interessanti e che permettono ai videogiocatori più accaniti di giocare a tantissimi videogiochi a dei prezzi pressoché stracciati. In questi ultimi giorni, su PlayStation Store è tornata disponibile la promo denominata Il Pianeta Degli Sconti e con essa molti videogiochi sono al momento proposti ad un prezzo inferiore ai 5 euro.

PlayStation Store, ancora la promo Il Pianeta Degli Sconti con tante occasioni

Su PlayStation Store sono al momento disponibili tantissime occasioni di rilievo. Come già accennato in apertura, infatti, sullo store è ancora disponibile la fantastica promozione denominata Il Pianeta Degli Sconti. Grazie a questa promozione, gli utenti potranno ora acquistare numerosi videogiochi a dei prezzi stracciati che, in alcuni casi, costano meno di euro.

I titoli in sconto proposti su PlayStation Store dal colosso giapponese Sony sono davvero tantissimi, ma ci sono ovviamente alcuni di essi da non lasciarsi sfuggire. Tra questi, segnaliamo ad esempio i videogiochi della serie di Need For Speed. Sono infatti disponibili sullo store i videogiochi Need For Speed Heat e Need For Spead Pay Back. Entrambi sono al momento disponibili in sconto ad un prezzo favoloso rispettivamente di 3,49 euro e 2,99 euro, dei prezzi decisamente interessanti se si pensa che il prezzo di listino è rispettivamente di 69,99 euro e 29,99 euro.

Gli sconti proposti dal colosso giapponese su PlayStation Store non si esauriscono certamente qui. Sullo store sono disponibili due fantastici videogiochi della saga di Resident Evil, tra cui Resident Evil 2 Revelations Deluxe e Resident Evil Revelations. Entrambi sono ora disponibili all’acquisto su PlayStation Store ad un prezzo di soli 4,99 euro. Anche in questo caso, si tratta di uno sconto comunque degno di nota, dato che entrambi i videogiochi hanno un prezzo di listino di 19,99 euro.

Questi sono solo alcuni dei videogiochi proposti in sconto su PlayStation Store con la nuova promo Il Pianeta Degli Sconti. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Sony per scoprire tutti gli sconti.