Per tutti gli appassionati al mondo dei videogame le sorprese non finiscono mai. Giusto l’altro giorno vi abbiamo parlato.delle incredibili offerte proposte su Xbox Store da parte del colosso americano Microsoft. Ora, però, è arrivato il turno del rivale giapponese Sony. Quest’ultimo ha infatti da poco deciso di far tornare nuovamente una delle sue super promozioni. Stiamo parlando della promo denominata “Il Pianeta degli Sconti”. Questa è già stata proposta in passato dall’operatore e permetterà agli utenti di acquistare su PlayStation Store numerosi videogiochi ad un buon prezzo.

PlayStation Store, Sony fa tornare la super promo “Il Pianeta Degli Sconti”

Questi ultimi giorni sono stati particolarmente ricchi di novità per tutti gli amanti del gaming. Dopo Microsoft con le sue offerte su Xbox Store, ora è arrivato il turno del colosso giapponese Sony. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni l’azienda ha fatto tornare disponibile una delle sue promozioni più apprezzate. Stiamo parlando della promo denominata “Il Pianeta Degli Sconti” e ora gli utenti potranno finalmente approfittarne.

Con la nuova promozione, infatti, gli utenti potranno acquistare numerosi videogiochi per la propria console a dei prezzi decisamente interessanti e che, in alcuni casi, arrivano a sfiorare il 95%. Anche questa volta, si potranno acquistare a prezzi scontati diversi videogiochi sia per la precedente console da gaming PS4 sia per la nuova console di ultima generazione PS5.

I titoli messi a disposizione degli utenti sono molteplici. Ancora una volta, è stato messo in sconto uno dei videogiochi della serie Assassin’s Creed. Si tratta in particolare del videogioco Assassin’s Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising. Quest’ultimo, infatti, è al momento proposto ad un costo di 25,99 euro rispetto ai suoi iniziali 129,99 euro grazie al notevole sconto dell’80%. Sono poi disponibili alcuni videogiochi con uno sconto esagerato di addirittura il 95%. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco Need For Speed Heat. Quest’ultimo è infatti ora acquistabile ad un costo di soli 3,49 euro.