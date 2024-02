Finalmente ci siamo quasi, Samsung è prossima ad immergersi in un mondo di mercato completamente nuovo, in grado di poter rivoluzionare la nostra vita.

Ovviamente stiamo parlando di Galaxy Ring, l’inedito dispositivo tecnologico targato Samsung visto recentemente nell’ultimo Galaxy Unpacked. Galaxy Ring avrà l’onore di essere il primissimo dispositivo, o possiamo meglio dire, il primissimo anello intelligente dell’intera storia di Samsung.

Nella primissima anteprima del Galaxy Ring, l’azienda coreana non ha voluto fare trapelare più di tanto voci riguardanti possibili date di rilascio del nuovissimo dispositivo. Andando più nel dettaglio, negli screenshot fatti vedere agli utenti, si può ben vedere come l’anello venga mostrato all’interno della sezione “Dispositivi Mobili”.

Tutto ciò è ben visibile su Good Lock, ossia una piattaforma in grado di poter personalizzare a proprio piacimento quella che è l’interfaccia UI di Samsung. Scendendo ancor di più nello specifico, il sito recentemente citato, mostra il suddetto Galaxy Ring come uno degli eventuali dispositivi disponibili per i quali si può attivare il widget che ci mostra l’autonomia residua sul nostro telefono. Questa teoria va a confermare, anche se non ufficialmente, che Galaxy Ring sarà a tutti gli effetti un Wereable Device, come i famosissimi orologi intelligenti.

Cos’altro c’è da sapere su Galaxy Ring

A dire la verità a parte alcune immagini e screenshot trapelati, non si sa ancora ben molto su quale sarà il futuro di questo inedito dispositivo.

Anche se, trattandosi appunto di un dispositivo indossabile, quello che più ci potrebbe interessare potrebbe essere il fatto riguardante tutte le sue funzionalità e agli eventuali sensori per il monitoraggio della nostra salute e dei parametri biometrici.

Quello che ci resta da fare e solo quello di attendere con ansia e con trepidazione, anche perché stiamo per assistere all’avvento di un dispositivo rivoluzionario in grado di dare una svolta definitiva ai nostri habituè.