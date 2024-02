Nintendo DS: ecco come trasformarlo in un mini MacBook

Il Nintendo DS, una delle console portatili più amate nel panorama dei videogiochi, ha recentemente attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia grazie a un progetto innovativo condiviso dallo YouTuber Michael MJD. Con la sua specializzazione in macchine vintage, Michael ha mostrato al mondo come sia possibile trasformare il Nintendo DS, un’icona dei giochi portatili, in una piattaforma sorprendente capace di ospitare il sistema operativo macOS di Apple.

Il processo di modifica, illustrato nel dettaglio nel video di Michael, richiede alcuni passaggi fondamentali e l’utilizzo di determinati strumenti. Per prima cosa, sono necessari un Nintendo DS funzionante, una scheda SD e due software chiave: un emulatore di Macintosh Plus e Mini vMac DS. Michael spiega come scaricare i file necessari per Mini vMac DS e come installare la versione appropriata di macOS sulla scheda SD. Per garantire la compatibilità, ha optato per la versione 6.0.8 di macOS.

Come installare macOS su Nintendo DS

Una volta completata la preparazione della scheda SD, che include il caricamento dei file di Mini vMac DS e l’installazione di macOS, è possibile collegarla al Nintendo DS e avviare il sistema operativo di Apple direttamente sulla console. Nel video, Michael dimostra come il touchscreen inferiore del Nintendo DS possa essere utilizzato come tastiera e come tracker del mouse una volta avviato macOS. Attraverso l’uso dello stilo, è possibile interagire con la tastiera virtuale e muovere il cursore sullo schermo superiore.

Un aspetto interessante illustrato nel video è la possibilità di alternare tra l’utilizzo del touchscreen e quello del D–pad premendo il pulsante start sul DS. Questo consente agli utenti di manipolare il mouse e selezionare le applicazioni disponibili nel sistema operativo in modo intuitivo.

Sebbene il processo possa sembrare complesso per i non addetti ai lavori, Michael sottolinea che è estremamente gratificante per coloro che desiderano sperimentare qualcosa di unico con la propria console Nintendo DS. Nonostante le limitazioni hardware del Nintendo DS, è possibile esplorare le funzionalità di macOS in modo basilare e divertente.

Va notato che questa modifica non trasforma il Nintendo DS in un sostituto completo di un Mac per le attività quotidiane, come l’editing video o la produttività avanzata. Al di là di ciò, rappresenta un progetto affascinante e divertente per gli appassionati di Nintendo e Apple che desiderano possedere un Mini MacBook unico nel suo genere.

L’entusiasmo suscitato da questa insolita combinazione tra Nintendo e Apple dimostra come la creatività e la passione possano portare a progetti straordinari e unici nel loro genere.