Unieuro ha trovato i PREZZI BOMBA per battere Euronics

Continuano ad avere fame di sconti gli utenti che si stanno precipitando nei grandi magazzini per acquistare tecnologia ed elettronica in particolare. Secondo quanto visto ultimamente, è davvero facile trovare dei prezzi vantaggiosi, soprattutto quando di mezzo c’è il colosso Unieuro.

L’ultimo volantino, quello lanciato lo scorso 15 febbraio che terminerà tra quattro giorni, garantisce il risparmio e tanta qualità, come si può vedere già dalla prima pagina.

Unieuro mostra i migliori sconti in assoluto, ecco quali sono i prodotti da acquistare adesso

Innanzitutto si può vedere come l’azienda prediliga i grandi marchi, come ad esempio Samsung che mostra la sua smart TV QLED da 50″ di diagonale. Il prezzo è davvero invitante in quanto costa solo 699 € al pubblico.

Segue uno smartphone, uno di quelli che qualcuno non ha trovato in altri negozi. Stiamo parlando del magnifico Honor Magic6 Lite. Dotato di ben 256 giga di memoria interna e di una memoria RAM da 8 giga, presenta anche una tripla fotocamera e un prezzo straordinario di soli 299 €.

Segue un computer, un prodotto del leader assoluto HP. Con 529 € si può portare a casa un processore Intel i5 di 12ª generazione insieme a 512 giga di SSD e 8 GB di memoria RAM.

Sono disponibili anche diversi Apple Watch, tra cui il modello SE di seconda generazione. Nella variante da 40 mm costa 229 €, mentre nella variante da 44 mm costa 269 €. Unieuro lascia tanto spazio anche alle console da gioco come la PlayStation 5 Slim che è presente sia nella versione base con un controller a 474 € che nella versione con due controller a 534 €. Lo spazio riservato agli smartphone cinesi è poi molto ampio e lo dimostrano, oltre al dispositivo di Honor, anche i vari realme, Oppo e anche Xiaomi.

Ricordiamo che le rate possono essere fatte per tutti i dispositivi più costosi e soprattutto che gli sconti andranno avanti fino al prossimo 28 febbraio prossimo.