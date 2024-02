ho Mobile è uno degli operatori con un maggior numero di offerte di rete mobile estremamente convenienti e super interessanti. L’operatore propone infatti delle offerte ad hoc pensate per diverse tipologie di utenti, in particolare per gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da numerosi operatori telefonici rivali. Ce n’è per tutti i gusti e l’operatore ha anche pensato bene di proporre un’offerta mobile solo dati per casa che arriva ad includere fino a ben 300 GB di traffico dati.

ho Mobile, il suo catalogo di offerte è sorprendente ed offre fino a 300 GB

Con l’operatore telefonico virtuale ho Mobile si va sul sicuro se si è alla ricerca di offerte conveniente e a basso costo. Come già accennato in apertura, l’operatore vanta anche la disponibilità di una super offerta solo dati pensata per la casa. Questa offerta, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 300 GB di traffico dati per navigare su rete 4G con una velocità massima pari a 60 mbps.

L’offerta in questione è attivabile sia da chi è già cliente dell’operatore e sia da chi passerà all’operatore. Per chi è già cliente, però, il costo per il rinnovo mensile è di 13,99 euro. Per chi passa ad ho Mobile richiedendo la portabilità del proprio numero, invece, l’operatore sta proponendo l’offerta ad un costo leggermente più alto di 15,99 euro al mese.

Rimangono poi ovviamente disponibili numerose altre offerte di rete mobile pensate sempre per chi ha bisogno di una grande quantità di traffico dati per navigare. Una di queste è l’offerta mobile ho. 7,99 180 GB. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 180 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. L’offerta è però rivolta ad alcuni nuovi clienti che provengono da specifici operatori telefonici, tra cui Iliad, Fastweb e CoopVoce.