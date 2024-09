Vodafone sfida TIM con 2 offerte Silver: il prezzo parte da 7 EURO

Sono diversi i gestori che si stanno dando battaglia ultimamente, ma restano in auge sempre i nomi di Vodafone e TIM. Partendo da Vodafone, torna a far paura alla concorrenza la famosissima gamma Silver. Sono due le offerte che garantiscono i migliori contenuti, entrambe, come per TIM, con minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. Ecco l’elenco:

Silver 100 : minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 200 SMS verso tutti e 100 giga in connessione 4G. Prezzo mensile: 7,99 € ;

Silver 150: minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 200 SMS verso tutti e 150 giga in connessione 4G. Prezzo mensile: 9,99 €.

Anche qui c’è una promozione in vigore per tutte e due le soluzioni, in quanto Vodafone garantisce a chiunque sottoscriva le sue Silver il primo mese a soli 5 €. Niente paura poi per quanto riguarda i giga che a qualcuno potrebbero sembrare pochi: sottoscrivendo il servizio gratuito di ricarica dal conto corrente chiamato SmartPay, si possono ottenere 50 giga da sommare a quelli delle offerte. Anche in questo caso, le promozioni sono disponibili solo ed unicamente per coloro che provengono da un gestore virtuale o da Iliad.

Vodafone e TIM si sfidano: ecco le migliori offerte del gestore italiano

TIM offre ben tre soluzioni. Queste fanno parte della famosissima gamma Power, dove c’è la Special a dominare grazie ai suoi contenuti e al suo prezzo. Questa offerta mobile costa solo 9,99 € al mese mettendo a disposizione minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 300 giga in 5G tutti i mesi.

Gli stessi minuti e messaggi sono presenti anche nelle altre due offerte, la Iron e la Supreme Easy. Queste costano rispettivamente 6,99 € al mese e 7,99 €. La prima è in grado di offrire mensilmente 150 giga in 4G, con la seconda che invece si spinge fino alla somma di 200 giga in 4G.

Solo per il primo mese, tutti coloro che dovessero riuscire a sottoscrivere una delle due offerte di TIM, potranno avere un costo praticamente ridotto a zero.