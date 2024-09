1Mobile ha annunciato la promozione “Speed 5G 200“, disponibile fino al 30 settembre 2024. Essa è valida per i nuovi clienti, sia in portabilità che per nuovi numeri. L’offerta comprende 200 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 50 SMS, tutto al costo di 9,90 euro al mese. Ma il primo mese sarà gratuito per coloro che decidono di passare da altro gestore. Il costo di attivazione varia. Si parla di 5 euro per le SIM in portabilità e 10€ per le nuove attivazioni. Il servizio 5G è reso possibile grazie alla rete fornita da Vodafone.

1Mobile: attenzione alle limitazioni tecniche e ai costi extra

Per attivare la promo e gestire il proprio profilo, i clienti possono utilizzare l’area personale sul sito ufficiale o l’app dedicata. In più 1Mobile consente di usufruire di tariffe vantaggiose per le chiamate internazionali. Un’ulteriore attrattiva per coloro che necessitano di comunicare frequentemente con l’estero. È importante notare che il traffico non utilizzato nel mese non è però cumulabile con quello successivo.

Per accedere alla velocità del 5G, è fondamentale soddisfare tutti i requisiti tecnici indicati da 1Mobile. In caso contrario, la navigazione avverrà comunque in 4G. Un ulteriore dettaglio riguarda le schede in portabilità. Se il trasferimento del numero non viene completato entro il primo rinnovo, il canone gratuito del primo mese non verrà applicato, di conseguenza non sarà più valido.

L’ operatore ha chiarito che tale soluzione è soggetta però ad alcune limitazioni tecniche per specifici dispositivi. Come i modelli Blackberry e alcuni marchi come Brondi e Wiko. In questi casi, i servizi potrebbero non funzionare correttamente a causa di incompatibilità hardware o software. Infine, per i clienti che desiderano modificare o disattivare la promozione, ciò è possibile direttamente dall’area riservata del sito o tramite l’app ufficiale. Qui potrete trovare moltissime altre soluzioni che possono fare sicuramente a caso vostro.