ho. mobile lancia una nuova offerta che non puoi di certo lasciarti scappare. Fino all’11 ottobre 2024, ho. ti offre la possibilità di avere 100 GB, minuti ed sms illimitati pagando solamente una cifra di 5,99 euro al mese.

Per attivare questa speciale promozione, l’operatore ha deciso che il costo è di soli 2,99 euro per alcuni operatori mentre per altri è di 29,99 euro. Scopriamo insieme maggiori dettagli su questa fantastica offerta che rimarrà disponibili per soli 22 giorni.

ho. mobile: 100 GB, minuti e sms illimitati a soli 5,99 euro

Nelle scorse ore sulla pagina web ufficiale dell’operatore telefonico è comparsa una speciale promozione ad un ottimo prezzo. Parliamo dell’offerta ho. mobile che offre 100 GB, minuti e sms illimitati ad un costo di soli 5,99 euro.

Come accennato in apertura, si tratta di una promozione che non durerà per sempre ma solamente fino all’11 ottobre 2024. L’attivazione è scontata per alcuni clienti da 29,90 euro a soli 2,99 euro. I clienti interessati in questo speciale sconto sono Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan e Feder.

Invece, i clienti che decidono di attivare questa promozione e sono attualmente clienti TIM, Wind3, Very e Vodafone devono pagare 29,90 euro. A tal proposito ricordiamo che è possibile procedere con l’attivazione della promozione solamente scegliendo l’opzione autoricarica.

Non dimenticare che questo operatore mette a tua disposizione un’app per avere tutto sotto controllo: puoi verificare Giga e Minuti, scoprire le offerte e ricevere assistenza in qualsiasi momento tu abbia bisogno. Che aspetti? Non lasciarti scappare questa fantastica promozione attivabile solamente fino all’11 ottobre 2024 a soli 5,99 euro al mese e costo di attivazione di 2,99 euro o 29,90 a seconda del tuo operatore di provenienza.