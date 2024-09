Expert e iPhone 16: preordini aperti sull'APPLE più atteso

Quando si parla di tecnologia all’avanguardia, Expert è una delle destinazioni più apprezzate in Italia. Se siete alla ricerca di smartphone, tablet o laptop potenti a prezzi incredibili, Expert è il luogo perfetto dove iniziare il vostro shopping. Con la possibilità di acquistare online o di recarvi in uno dei numerosi punti vendita fisici, avete sempre a portata di mano promozioni esclusive.

Ma il bello non finisce qui! Expert rende facile confrontare i modelli e trovare l’articolo che meglio risponde alle vostre esigenze. Grazie alla vastissima scelta di prodotti super tech, non importa se siete amanti della tecnologia Apple o se preferite altri marchi di punta. Troverete sempre la soluzione ideale per voi. E ora, proprio in tempo per l’autunno, è disponibile una novità imperdibile che non potete lasciarvi scappare!

Preordinate subito il nuovissimo iPhone 16 da Expert

Siete pronti per un’esperienza senza precedenti? Il nuovo iPhone 16 è finalmente in preordine da Expert! Qui non si tratta di un semplice smartphone! Avreste tra le mani un vero capolavoro. Con bordi più sottili e un display più ampio, l’iPhone 16 è costruito con un corpo in titanio che combina eleganza e resistenza. Se cercate il massimo in termini di prestazioni, l’iPhone 16 Pro Max con il suo display da 6,9″ è perfetto per voi. Preferite qualcosa di più compatto? L’iPhone 16 Pro con uno schermo da 6,3 pollici è altrettanto eccezionale.

Non solo estetica, ma anche potenza senza paragoni grazie al chip A18 Pro, che porta la velocità a un livello mai visto prima. Ordinatelo da Expert! Se amate la fotografia, sarete entusiasti di sapere che l’iPhone 16 è dotato di una fotocamera pazzesca! Avrete un’ultra-grandangolare da 48MP, che garantisce scatti professionali in ogni situazione. E con la Dolby Vision 4K a 120 fps, anche i vostri video saranno cinematografici! E l’autonomia? La batteria che dura fino a 33 ore di riproduzione video sul Pro Max e 27 ore sul Pro. L’iPhone 16 vi accompagnerà in tutte le vostre giornate più impegnative. Ora che l’autunno è arrivato e l’aria di cambiamento si sente ovunque, non è forse il momento perfetto per un aggiornamento tecnologico? Correte da Expert, o visitate il sito ufficiale, e preordinate l’iPhone 16. Il futuro è davvero a portata di mano!