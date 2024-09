. Apple ha deciso di sospendere temporaneamente il rilascio dell’aggiornamento di iPadOS 18. La decisione del colosso di Cupertino non è casuale ma è stata presa in seguito ad alcune segnalazioni da parte degli utenti.

L’ultima versione del sistema operativo per tablet di Apple è stato sospeso per evitare che ulteriori utenti segnalassero malfunzionamenti e, dunque, l’impossibilità ad utilizzare i propri dispositivi.

Scopriamo insieme cosa è successo ad alcuni utenti durante l’utilizzo dei propri device e cosa ha spinto l’azienda di Cupertino a sospendere l’update temporaneamente.

Apple sospende momentaneamente iPadOS 18

Notizia delle scorse ore è quella che vede come protagonista iPadOS 18, l’ultima versione del sistema operativo pensato per i tablet di Apple. Non a caso, la decisione di rimuovere l’aggiornamento dai propri server è stata presa per evitare di andare incontro ad ulteriori problemi.

A confermare che si tratta di un ritiro momentaneo è stato un portavoce di Apple che ha voluto tranquillizzare gli utenti ribadendo che la rimozione dell’aggiornamento iPadOS 18 per i modelli iPad Pro M4 è stata avviata per poter risolvere un problema che sta influenzando un numero limitato di dispositivi.

Secondo quanto diffuso, dunque, non tutti gli iPad Pro M4 sono stati colpiti dal problema riscontrando dei malfunzionamenti. Per questo motivo, coloro che sono in possesso del dispositivo è consigliabile attendere prima di procedere con l’aggiornamento.

Alcuni degli utenti che hanno riscontrato il problema hanno dichiarato di aver ricevuto conferma direttamente dal colosso di Cupertino riguardo alla sostituzione del dispositivo, mentre alcuni sono ancora in attesa. Naturalmente, viene sconsigliata qualsiasi decisione di procedere autonomamente alla risoluzione del problema.

La società Apple non ha ancora fatto sapere quando il problema verrà effettivamente risolto. Quindi, non ci resta che attendere per capire quanto saranno lunghe le tempistiche per il rilascio di una versione corretta dell’aggiornamento. E’ consigliabile attendere notizie ufficiali prima di procedere con l’installazione di iPadOS 18.