Alcune delle recenti decisioni prese da AMD sembrerebbero non piacere a tutti. A cosa ci riferiamo esattamente con questa affermazione? La risposta non è del tutto scontata. AMD avrebbe infatti deciso di concentrarsi particolarmente sui data center ma ciò sembrerebbe non piacere molto ai suoi partner OEM di notebook.

Secondo quanto diffuso da un recente report di AC Analysis il cambio di strategia avrebbe portato ad alcune “discussioni” tra AMD e i suoi OEM di notebook. Nello specifico, dunque, il principale problema sarebbe legato all’impossibilità di AMD di fornire chip sufficienti e veloci. Conseguentemente, i produttori sono costretti a dover ridurre il numero di laptop.

AMD e la guerra con i partner OEM di notebook

Come accennato in apertura, sono in corso alcune discussioni tra AMD e i partner OEM a causa della decisione di AMD di porre particolare attenzione sui chip dedicati al settore enterprise. Tale decisione mette, inevitabilmente, da parte prodotti come CPU e GPU per laptop.

Il recente rapporto di AC Analysis sottolinea pertanto il problema che sta interessando nell’ultimo periodo i produttori in questione. Nello specifico, il cambio di strategia ha conseguenze dirette sui nuovi chip per laptop Strix Point. Accedendo alla pagine web dedicata, infatti, vengono elencati solamente cinque SKU Strix Point di tre OEM: Asus, HP e Acer.

La notizia non può che creare alcuni malcontenti, non solo tra azienda e produttori. E’ importante ricordare che quando parliamo di CPU e GPU facciamo riferimento a componenti del tutto indispensabili per la creazione dei device.

Viste le numerose tensioni che AMD sta attraversando i diversi con i produttori di laptop, i problemi non mancano. Diverse fonti riportano che le aziende non sono soddisfatte della comunicazione tra le parti ma anche delle promesse che nel corso dei mesi non sono state mantenute. Non ci resta che attendere novità per capire come si evolverà la situazione.