NVIDIA ha deciso di porre fine alla produzione delle sue GPU GeForce RTX 4090 e RTX 4090D a partire dal prossimo mese. La decisione non è casuale visto che a breve darà il via al lancio della nuova generazione di GPU.

Nonostante non siano stati chiare le intenzioni della società, sembrerebbe che il mese di ottobre sia quello scelto per interrompere la produzione delle GPU GeForce RTX 4090 e RTX 4090D. Scopriamo insieme ulteriori dettagli su quello che riguarderà il futuro delle schede grafiche di Nvidia.

NVIDIA: stop alla produzione delle GPU GeForce RTX 4090 e RTX 4090D

Nelle scorse ore, il noto produttore di processori grafici per il mercato videoludico e professionale ha annunciato che presto vedremo sul mercato importanti novità. A sostituire la RTX 4090 a livello globale sarà la GeForce RTX 5090 mentre la RTX 4090D sarà sostituita dalla RTX 5090D.

Non a caso, l’obiettivo di NVIDIA è quello di creare schede grafiche dalle ottime qualità. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un brand che ormai da anni è noto per la qualità dei suoi prodotti che riescono a conquistare un numero elevatissimo di utenti.

La pianificazione di uno stop quasi imminente alla produzione significa che presto potrebbero esserci carenze delle GPU in questione. Nonostante la richiesta sia ancora del tutto elevata, interrompere la produzione consente ai partner di NVIDIA di porre l’attenzione sulla prossima generazione di schede grafiche previste per i mesi a seguire.

Come è possibile intuire, l’arrivo di una nuova generazione di GPU significa un passo avanti importante per il produttore. L’arrivo sul mercato di prodotti nuovi e i passi avanti che la tecnologia sta gradualmente facendo non può che rendere contenti gli utenti. Dopo l’annuncio dello stop alla produzione delle GPU GeForce RTX 4090 e RTX 4090D, non ci resta che attendere i prossimi mesi per toccare con mano le novità NVIDIA.