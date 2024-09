Con l’arrivo di iOS 18, Apple ha completamente modificato il sistema di gestione delle password, introducendo “l’app-Password” per l’appunto. Fino ad ora, gli utenti potevano archiviare le proprie credenziali attraverso il sistema iCloud Keychain. Ma l’accesso a queste informazioni non era immediato. Con la nuova piattaforma, invece, la gestione di simili dati personali e sensibili è diventata più intuitiva e accessibile. L’applicazione, disponibile su iPhone, iPad e Mac con l’aggiornamento a iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, permette di memorizzare e organizzare i pin, login e codici per l’autenticazione a due fattori. L’interfaccia include una barra di ricerca nella parte superiore che facilita il ritrovamento delle informazioni salvate. Le credenziali, già presenti in iCloud Keychain, sono accessibili immediatamente dopo aver completato l’autenticazione tramite Face ID o TouchID. È sufficiente cliccare sull’icona “+” per inserire nuovi login. Mentre la modifica di credenziali esistenti è semplice e immediata grazie alla funzione di ricerca.

Ios 18: nuove funzionalità per condivisione e recupero delle password

L’app monitora anche la sicurezza delle password, segnalando quelle deboli, riutilizzate o potenzialmente compromesse da violazioni. Quando necessario, suggerisce anche all’utente di cambiarle, fornendo un collegamento diretto al sito web in questione. Una delle novità più apprezzate è sicuramente anche la possibilità di condividere in sicurezza le password con amici e familiari. Le persone possono infatti creare gruppi di condivisione per specifici login, gestendo facilmente chi ha accesso alle informazioni e potendo rimuovere contatti in ogni momento. La funzione AutoFill, già presente nelle versioni precedenti, continua a garantire il riempimento automatico dei campi di accesso su Safari e altre piattaforma compatibili. Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di eliminare e recuperare password cancellate. Le credenziali eliminate vengono infatti conservate in una cartella per 30 giorni, prima di essere definitivamente rimosse.

In futuro, Apple prevede di aggiungere la compatibilità con Windows e di permettere l’importazione dei pini anche da altri gestori, come 1Password e LastPass. In modo da agevolare ulteriormente coloro che decidono di passare alla nuova app.