PosteMobile ha deciso di estendere fino al 30 settembre 2024 la promozione Creami Extra WOW 150. La quale inizialmente era prevista fino al 31 luglio 2024. L’offerta è dedicata ai nuovi clienti che attivano una nuova SIM. Oppure effettuano la portabilità da altri operatori. Essa prevede minuti e SMS illimitati, insieme a 150GB di traffico dati in 4G+. Il costo mensile è di soli 6,99€. Questa promo, disponibile esclusivamente online o tramite contatto telefonico, include un bonus di 140GB. Il quale si aggiungono ai 10GB standard del piano, erogato entro 24 ore dall’attivazione e rinnovato mensilmente.

PosteMobile: servizi inclusi, opzione 5G e roaming UE: tutti i dettagli

L’acquisto della SIM prevede un costo iniziale di 10 euro. A cui si aggiunge una prima ricarica obbligatoria di altri 10€ che copre la tariffa del primo mese. L’offerta non è disponibile per i clienti PosteMobile già attivi. Durante il mese di luglio 2024, l’operatore aveva proposto anche la promozione Creami Wow Weekend 20. La quale includeva minuti illimitati, SMS illimitati e 20 B al a 4,99€ al mese. Al momento però non è stata riproposta.

I clienti PosteMobile, oltre ai servizi base, come “Ti cerco” e “Richiama ora“, usufruiscono gratuitamente dell’hotspot e del controllo credito tramite il numero dedicato. In caso di credito insufficiente per il rinnovo, si applicano le tariffe a consumo. Tra cui 18 centesimi al minuto per le chiamate e 12cent per gli SMS. Esiste anche una tariffa dati giornaliera di 2€ per 500

MB, applicata solo se utilizzata.

Dal 16 giugno 2024 è attivabile invece l’Opzione 5G. Quest’ ultima offre velocità fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Al costo di 3€ al mese, essa può essere attivata attraverso l’app Postepay o inviando un SMS gratuito al numero dedicato. In più, per il traffico in roaming nell’Unione Europea, sono previsti 7,39GB mensili inclusi. Il tutto con un costo extra di soli 0,18cent per MB, una volta superata la soglia.