Terramaster è una realtà molto conosciuta nel mondo dei prodotti legati allo storage domestico e professionale, negli anni più volte vi abbiamo parlato dei suoi dispositivi, che promettono grandi prestazioni e qualità costruttiva ad un prezzo più che adeguato. Tra i tantissimi modelli disponibili sul mercato possiamo trovare il Terramaster F8 SSD Plus, un NAS SSD a 8 alloggiamenti caratterizzato da dimensioni estremamente ridotte, tanto da poter stare addirittura nel palmo di una mano. Conosciamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

La confezione è realizzata in cartone, come tutte le sue componenti interne, mostra la grafica con il design del modello, oltre al suo nome. All’interno è possibile trovare, oltre al Terramaster F8 SSD Plus, una serie di viti e di agganci per gli SSD, le placchette per coprire gli stessi dischi rigidi, il cavo di alimentazione, con corrispettivo alimentatore, ed anche il cavo ethernet (RJ45), che verrà utilizzato per collegare fisicamente il NAS al router di casa (ricordiamo che non può essere collegato alla presa telefonica). Una dotazione più che discreta e completa, che permette così al consumatore di poter iniziare ad utilizzare sin da subito il prodotto, senza dover acquistare accessori o elementi di terze parti (se non ovviamente gli SSD, che non sono inclusi).

Design e Estetica

I NAS di Terramaster presentano sempre un’estetica pulita e lineare, anche il modello recensito ha forma di parallelepipedo con base rettangolare, è realizzato con una copertura opaca in plastica, comunque molto resistente ed affidabile anche nel lungo periodo, impreziosita dalla presenza del logo Terramaster impresso sui lati più grandi dello stesso prodotto. Come vi abbiamo indicato nell’introduzione, uno dei suoi punti di forza è proprio la portabilità, infatti il dispositivo raggiunge dimensioni di 177 x 160 x 140 millimetri, con un peso di soli 0,6 kg (solamente 600 grammi). Può davvero stare nel palmo di una mano, sia per leggerezza che per le sue dimensioni estremamente ridotte, ed è un bene, in quanto lo stesso dispositivo può quasi fungere da hard disk esterno, e trasportarlo nella tasca di uno zaino, nella borsa del computer, estendendo così al massimo il concetto di NAS verso una versatilità che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere.

Sulla superficie non troviamo praticamente pulsanti di alcun tipo, se non anteriormente la targhetta dove è riportata la nomenclatura del modello, F8 SSD Plus. Il sistema di raffreddamento delle componenti interne si affida ad una griglia superiore, realizzata in plastica, le cui stesse ventole non sono troppo rumorose, si può tranquillamente far funzionare il prodotto in una stanza in cui vige il silenzio, senza che dia particolare fastidio (la rumorosità è di circa 19 dB), considerando anche che gli SSD sono decisamente più silenziosi (e rapidi) degli hard disk meccanici di una volta.

Hardware e Specifiche

Terramaster F8 SSD Plus è mosso da un processore intel core i3 N305, con architettura a 64-bit, e frequenza di clock fino a 3.8GHz, la configurazione di base viene completata con 16GB di RAM DDR5 a 48MHz (in un solo slot), una RAM che può essere facilmente sostituita dal consumatore (non essendo saldata sulla scheda madre), per un’espansione fino ad un massimo di 32GB di RAM DDR5 non-ECC SODIMM (non sono presenti altri slot di espansione). La scheda grafica integrata è una Intel UHD, con frequenza dinamica di 1,25GHz e 32 unità di esecuzione, che porta alla decodificazione hardware da 4K e alla crittografia hardware AES NI. Le impostazioni di archiviazione supportate sono tantissime, è possibile spaziare tra Single, RAID 5,6,10 o 0, a cui si aggiungere anche l’array elastico (TRAID), facilitando la migrazione di dischi di riserva.

Come vi abbiamo raccontato, il modello recensito prevede 8 slot differenti, che possono ospitare SSD di ultima generazione con interfaccia M.2, con formattazione Btrfs o EXT4, per un massimo di 64TB complessivi (8 SSD da 8TB l’uno, tenendo comunque conto che la capacità complessiva potrebbe variare in relazione al RAID impostato). E’ presente anche una interfaccia USB 3.2 da 10Gbps, per utilizzare dispositivi di archiviazione USB esterni, espandendo la capacità di archiviazione fino ad un massimo di 128TB aggiuntivi. L’installazione degli SSD è semplicissima ed alla portata di tutti, infatti basterà premere il pulsante superiore, dove si trova la griglia per intenderci, per estrarre il corpo centrale (design a cassetto), sul quale collegare gli SSD mediante l’alloggiamento preposto, e la vite che è inclusa in confezione. Operazione adatta anche agli utenti più inesperti che richiede non più di 2 minuti.

Il sistema di raffreddamento utilizzato nel Terramaster F8 SSD Plus è diverso da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso è a convezione, sono presenti dissipatori di calore vicini ad ogni SSD, a cui si aggiungono molteplici strumenti efficienti di dissipazione del calore, quali possono essere individuati come ventole silenziose che permettono di mantenere bassa la temperatura, senza rinunciare alle prestazioni, anche nel momento in cui fossero installati tutti e 8 gli SSD.

Connettori e prestazioni

Il Terramaster F8 SSD Plus è dotato, nella parte posteriore, di un porta ethernet realizzata in rame con velocità da 10GbE, per offrire una larghezza di banda sempre stabile ed affidabile nel tempo, fino ad una velocità massima appunto di 10Gbps. In termini pratici ci troviamo di fronte ad un prodotto che può raggiungere una velocità di scrittura di picco di 1020 MB/s ed una di lettura/scrittura casuale in 4K fino a 300MB/s, garantendo operazioni di scrittura e lettura senza rallentamenti di alcun tipo. Il supporto alla transcodifica video 4K lo rende uno strumento, o alleato, ideale per coloro che sono alla ricerca di un prodotto da utilizzare per post-produzione cinematografica o televisiva.

In termini di connettori, Terramaster F8 SSD Plus include una porta HDMI e 3 USB 3.2 con velocità di trasferimento fino a 10Gbps in download, una dotazione più che bilanciata ed adatta per la maggior parte degli utilizzi. I sistemi operativi client supportati sono Windows, Mac OS e Linux, con tutti i web browser ed anche gli OS mobile, quali iOS (almeno 14) e Android (almeno 10.0).

Il sistema operativo è TOS 6, dotato di una interfaccia utente completamente rimessa a nuovo, a cui sono state aggiunte 40 nuove funzionalità e 370 dettagli per elevare verso nuovi livelli l’esperienza dell’utente. Al suo interno possiamo trovare strumenti di virtualizzazione per gestire contenitore o progetti, tra cui VirtualBox, gestito alla perfezione dal Docker Manager. Sono anche presenti una serie di strumenti di backup dati atti a proteggere in modo eccezionale le risorse degli utenti, come TerraMaster File System Snapshot (TFSS) per proteggere i rischi di ransomware; non mancano funzionalità di backup offline, come USB Copy, oppure Duple Backup per implementare una strategia backup 3-2-1. Il tutto può essere facilmente personalizzato e costruito dall’utente stesso, in base alle proprie esigenze e necessità.

1 su 12

Il servizio TerraSync, invece, può trasformare il NAS in un vero e proprio server cloud privato, accedendo in qualsiasi momento, ed in modo illimitato, a tutti i file personali condivisi, avendo semplicemente una connessione dati attiva. In ultimo vi parliamo di CloudSync, un servizio che permette la condivisione sincronizzata dei dati, sfruttando i vari Google Drive, OneDrive, Dropbox e similari.

Conclusioni

In conclusione Terramaster F8 SSD Plus è un NAS davvero adatto a tutte le esigenze, un prodotto che convince con la sua grandissima versatilità, le dimensioni ridotte, la velocità di trasferimento, la capacità elevata, oltre a naturalmente una buona potenza di elaborazione, che gli permette di sopportare le incombenze che ben 8 SSD M.2 sono in grado di porgli. In termini di connettività non ha nulla da invidiare a modelli più grandi e costosi, ottima la silenziosità, la presenza degli SSD si fa sentire, nel vero senso della parola, oltre proprio alla possibilità di estendere facilmente la memoria interna disponibile, figlia di una modularità che non ci saremmo aspettati di vedere.

Terramaster F8 SSD Plus può essere oggi acquistato direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ad un prezzo di listino di 739,99 euro. Come previsto dalla legge, il prodotto acquistato su Terramaster.com viene venduto con la garanzia di 15 giorni, entro la quale l’utente ha pieno diritto di testare il prodotto, per poi decidere eventualmente di restituirlo (pagando però lo spese di spedizione) e ricevere il rimborso sul metodo di pagamento originario. A prescindere da ciò è prevista la solita classica garanzia di 2 anni, la quale va a coprire ogni singolo difetto di fabbrica che l’utente potrebbe riscontrare in fase di utilizzo. In questo caso, che è differente dal precedente, la spedizione sarà integralmente a carico di Terramaster, in quanto non dipende direttamente dall’utente, ma è legata a cause esterne e conclamate. La cifra di acquisto potrebbe apparire a prima vista elevata, ma è indubbio che le specifiche tecniche, le funzionalità e la tecnologia integrata in questo modello, siano di livello nettamente superiore alla spesa da sostenere, anche come conseguenza proprio della presenza della possibilità di installare all’interno solamente SSD e non i vecchi hard disk meccanici.

