Al Huawei Innovative Product Launch di Barcellona, il brand ha presentato i nuovi dispositivi wearable della serie HUAWEI WATCH GT 5, insieme ai modelli HUAWEI WATCH D2 e WATCH Ultimate Green Edition. Com’è riuscita l’azienda ad unire eleganza e tecnologia avanzata in un unico prodotto? Huawei sembra aver trovato la formula giusta con il suo nuovo concetto di “Fashion Edge”. La società punta sull’offrire wearable belli da vedere, ma anche ricchi di funzionalità per la propria clientela.

Lo smartwatch WATCH GT 5

1 su 21

La serie WATCH GT 5 ne è forse l’esempio più chiaro. Con l’innovativo sistema HUAWEI TruSense, la tecnologia di monitoraggio della salute diventa ancora più rapida e precisa di quanto lo fosse già. Questo smartwatch, disponibile nelle versioni Pro e Standard, presenta una pazzesca autonomia fino a 14 giorni. Il design è in titanio aerospaziale e possiede inoltre modalità sportive super avanzate. Gli utenti sportivi troveranno nella versione Pro funzioni avanzate, tra cui la modalità Corsi di Golf, che offre 15.000 mappe di campi da golf nel mondo, e la modalità Free Diving per le immersioni. Per gli amanti del trail running, c’è il supporto alla navigazione con mappa topografica, con precisione fino a 10 m.

L’eleganza del dispositivo Huawei si unisce così alla perfezione alla praticità di strumenti professionali per il fitness. Gli ambassador Sir Mo Farah e Pamela Reif hanno partecipato all’evento, condividendo il loro entusiasmo per le nuove creazioni. Farah ha sottolineato come il nuovo GPS Sunflower e le funzioni di analisi della corsa migliorino le prestazioni di ogni runner. Reif ha invece parlato della sua esperienza con il design dell’orologio, lodandone l’estetica raffinata e moderna, oltre che le potenzialità.

La salute al centro dei progetti e nuove sfide creative Huawei

Huawei non si è limitata solo al fitness. Con il lancio del HUAWEI WATCH D2, l’azienda ha alzato il livello del monitoraggio della salute. La società ha introdotto il primo dispositivo per il Monitoraggio Ambulatoriale della Pressione Arteriosa (ABPM) certificato. Questo orologio, grazie al sistema TruSense, rende il controllo della pressione facile e preciso. Lo stile presenta leggero e sottile che permette misurazioni accurate ovunque senza neanche accorgersi di avere al polso il device.

Con un semplice tocco, l’orologio permette di monitorare fino a nove indicatori corporei e di generare un Health Overview report, offrendo una panoramica completa della salute dell’utente. La società ha poi presentato la nuova WATCH Ultimate Green Edition, un aggiornamento del modello dell’anno scorso. Ora possiede una lunetta in ceramica nano-tech verde e bianca. Questo smartwatch in particolare è pensato per gli esploratori, grazie, ad esempio, alla modalità Spedizione.

1 su 7

Accanto ai wearable, Huawei ha mostrato due nuovi tablet. Spuntano il MatePad Pro 12,2’’ ed il MatePad 12 X. Il primo è pensato per chi cerca produttività e creatività, grazie al suo display che imita la carta e agli strumenti per la pittura digitale. Il secondo, invece, si distingue per il design elegante e leggero. Quest’ultimo, nell’ottica della società, è pensato per le nuove generazioni. Huawei continua così ad ispirare la tecnologia con campagne come “Light Up Your Rings” e la sfida globale GoPaint, combinando moda, innovazione e creatività per migliorare la vita quotidiana.