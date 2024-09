Google Foto, l’app di gestione e modifica delle immagini, sta lanciando un aggiornamento con una funzione che molti utenti attendevano da tempo. Ovvero la possibilità di capovolgere le immagini orizzontalmente. Questa opzione, chiamata “Flip”, sarà integrata nello strumento di ritaglio. In più, oltre alle foto, potrà essere utilizzata anche sui video. La mancanza di questa funzionalità aveva costretto più volte le persone a ricorrere a software di terze parti per una modifica così basilare. Ora, grazie a “Flip”, sarà più semplice risolvere quei piccoli problemi che emergono nei selfie invertiti. Utile soprattutto quando ci si dimentica di attivare la modalità specchio nella fotocamera.

Google Foto: l’avanzamento di Ultra HDR

Oltre alla comodità di capovolgere l’immagine, la novità più apprezzata è la possibilità di salvare il risultato come una nuova copia. Mantenendo però inalterata la versione originale. Questa accortezza permette di sperimentare modifiche senza il rischio di perdere la foto o il video di partenza. La funzione “Flip”, attualmente disponibile solo sull’app mobile, sta venendo distribuita tramite un aggiornamento lato server. Quindi non tutti gli utenti potrebbero averne subito accesso.

Un’altra novità rilevante che arriverà su Google Foto è la funzione “Ultra HDR“. Questa nuova opzione si preannuncia come un miglioramento importante rispetto all’attuale “HDR effect“. Con la possibilità di gestire la luminosità delle immagini a un livello più dettagliato. Anche se non ci sono ancora molte informazioni specifiche, si ipotizza che “UltraHDR” offrirà controlli avanzati sulla luminosità a livello di pixel. Migliorando così la resa finale delle immagini.

Ancora, Google sembra intenzionata a rinominare la funzione “HDR effect” in “Vibrance”. Ciò probabilmente per evitare confusione con il nuovo “Ultra-HDR”. Questa opzione sarà accessibile nella sezione “Regola” dell’app. Ma al momento non è disponibile per il grande pubblico. Solo coloro che hanno accesso alla versione 7.0 dell’applicazione, non ancora ufficialmente rilasciata, possono iniziare a utilizzarla.