Con l’introduzione di RecoveryOS su iPhone 16 e iOS 18, Apple ha rivoluzionato il modo di ripristinare gli smartphone in difficoltà. La nuova funzionalità consente di ristabilire un iPhone senza bisogno di cavi. Ma semplicemente sfruttando la connessione wireless con un altro dispositivo Apple. Come un iPhone o un iPad con lo stesso sistema operativo. Tale innovazione, già presente su AppleWatch e AppleTV, permette agli utenti di intervenire in caso di problemi con il proprio telefono. Utilizzando un altro dispositivo per scaricare il firmware necessario e avviare il ripristino.

Funziona solo con iPhone 16: novità o limite?

La grande novità di RecoveryOS è la semplicità del processo. In quanto non serve più collegare l’iPhone a un Mac o a un PC per risolvere problemi legati al software. Ma è sufficiente avvicinare un iPhone o un iPad compatibile, che farà da tramite per il download e il trasferimento del firmware. Questo metodo si basa su una connessione sicura e diretta tra i due dispositivi. Il tutto senza bisogno di trasmettere dati personali, ma solo il file del firmware da installare. La sicurezza dei dati sensibili viene garantita, poiché l’unico elemento trasferito è il software certificato da Apple.

Attualmente, questa funzionalità innovativa è riservata agli iPhone 16, che dispongono di una partizione specifica per il ripristino senza fili. Grazie a questa sezione dedicata, RecoveryOS può funzionare in modo indipendente dalla partizione principale di iOS. Anche quando il sistema operativo è danneggiato o compromesso. Tuttavia, resta da capire se Apple estenderà questa tecnologia anche ai modelli più vecchi con futuri aggiornamenti software, oppure se sarà un’esclusiva degli iPhone16.

L’aspetto più interessante è che, per fornire assistenza, è sufficiente qualsiasi dispositivo Apple con iOS 18 o iPadOS18. Ciò significa che un vecchio iPad o iPhone può diventare un prezioso alleato per chi si trova con un iPhone16 bloccato. Rendendo l’operazione di ripristino più facile e immediata.