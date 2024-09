Le prenotazioni per il Huawei Mate XT sono alle stelle. Il dispositivo rilasciato dal colosso cinese ha superato i 2,8 milioni di prenotazioni e ciò ha favorito un’impennata dei costi che ha raggiunto livelli spropositati. Attualmente alcuni rivenditori starebbero proponendo il dispositivo a ben 10.000 dollari superando di gran lunga la spesa di 2.800 dollari fissata dall’azienda ma le scorte restano comunque limitate e in Cina il malcontento tra gli utenti è molto diffuso per via delle lunghe e inutili code davanti ai negozi Huawei. Mentre l’azienda si affretta ad aumentare le unità in commercio così da rendere nuovamente disponibile il suo Mate XT, Xiaomi potrebbe sferrarle un duro colpo realizzando il suo primo smartphone tri-fold.

Xiaomi brevetta uno smartphone che si piega tre volte

Il brevetto ottenuto da Xiaomi in questi giorni potrebbe rappresentare la volontà dell’azienda di rispondere al suo principale rivale ideando uno smartphone tri-fold in grado di competere senza alcun timore con l’attuare dispositivo proposto da Huawei. I tempi di attesa per assistere all’arrivo dello smartphone Xiaomi, infatti, non sembrano essere lunghissimi: entro il mese di marzo del prossimo anno potrebbe essere presentato durante il Mobile World Congress.

Le uniche notizie emerse fino ad ora riguardano il design del dispositivo, mostrato da alcune immagini che potrebbero comunque non rispecchiare il design effettivamente ideato da Xiaomi, la quale potrebbe aver bisogno ancora di tempo per lavorare ai dettagli con l’intenzione di proporre un dispositivo decisamente diverso. Dalle immagini possiamo intanto notare la struttura particolarmente sottile del dispositivo e la presenza di un comparto fotografico orizzontale con sensori disposti in un’unica linea. Il display, inoltre, potrebbe essere parecchio ampio quando totalmente aperto.

Xiaomi potrebbe pian piano apportare modifiche rilevanti al modello appena brevettato così da poter conquistare un posto non indifferente in quello che sembra un settore fortemente in crescita. Diverse aziende, infatti, stanno già lavorando ai loro smartphone tri-fold .