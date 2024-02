l fervore tecnologico è destinato a raggiungere nuove vette in Italia con l’arrivo dell’acclamato ASUS ZenBook Duo OLED (2024).

Presentato con grande pompa durante il prestigioso CES 2024 di Las Vegas, questo laptop di ultima generazione offre un’esperienza senza precedenti. Tutto ciò grazie al suo innovativo form factor e alla presenza di due display da 14 pollici, entrambi dotati di tecnologia OLED, una vera novità nel panorama dei dispositivi portatili.

Con uno sguardo più ravvicinato alle sue specifiche tecniche, emerge:

La potenza del processore Intel Core Ultra 9 185H , un gioiello tecnologico composto da 16 core (6 “P” + 10 “E”) e 22 thread;

, un gioiello tecnologico composto da (6 “P” + 10 “E”) e Abbinato alla GPU integrata Arc e alla NPU Intel AI Boost.

Il dispositivo offre un’esperienza visiva senza eguali grazie ai due display Lumina OLED da 14 pollici, caratterizzati da:

Una risoluzione 3K (2.880 x 1.800 pixel);

Un refresh massimo di 120 Hz ;

di ; Una luminosità massima di 400 nit;

di La memoria interna SSD PCIe 4 gen , fino a 2 TB ;

, fino a ; RAM LPDDR5X, fino a 32 GB, che garantisce prestazioni impeccabili anche per i compiti più esigenti.

ASUS: design e connessioni, l’ergonomia al servizio della produttività

Il design sottile e raffinato dell’ASUS ZenBook Duo OLED (2024) non sacrifica la praticità:

Un peso di soli 1,65 kg , tastiera cover inclusa;

, dimensioni di 31,35 x 21,79 x 1,46~1,99 cm, è il compagno ideale per chi è sempre in movimento.

Le connessioni non sono da meno, con porte USB 3.2 Type-A, Thunderbolt 4 Type-C e jack audio combo da 3,5 mm che permettono di collegare dispositivi esterni con estrema facilità.

L’ASUS ZenBook Duo OLED (2024) non trascura però la sicurezza, con una webcam FHD dotata di tecnologia IR per la scansione del volto tramite Windows Hello.

In più, l’esperienza audio è garantita dagli speaker Stereo by Harman Kardon, che offrono un suono coinvolgente e immersivo per qualsiasi attività multimediale.

Disponibilità e prezzi: un’occasione da non farsi scappare

L’ASUS ZenBook Duo OLED (2024) è disponibile già su Web Shop italiano ufficiale, con un prezzo che parte da 2.199€. Ma presto sarà disponibile anche su altri rivenditori come Amazon, Mediaworld e i negozi certificati ASUS Gold Store.

Insomma, non lasciatevi sfuggire l’opportunità di possedere un gioiello della tecnologia che ridefinisce i canoni della portabilità e della produttività.